Названа болезнь, говорящая о серьезных проблемах с иммунитетом Терапевт Тен: на серьезные проблемы с иммунитетом может указывать кандидоз

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На серьезные проблемы с иммунитетом может указывать такое заболевание как кандидоз (молочница), рассказала NEWS.ru терапевт Зарема Тен. По ее словам, определить наличие недуга можно по характерному налету на языке.

Молочно-творожистый налет, плотный, на всей поверхности языка, при этом более плотные высыпания характерны для корня языка, а ближе к спинке возможны небольшие бляшки, которые могут сливаться, — пояснила врач.

Она добавила, что кандидоз может появиться после лечения острого инфекционного заболевания. Антибактериальная терапия приводит к гибели хорошей микрофлоры, из-за чего защитный барьер снижается и кандида начинает разрастаться и покрывать слизистую, указала специалист.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок посоветовал россиянам больше гулять, чтобы защитить организм от заболеваний во время всплеска инфекций. При этом он отметил, что важно избегать переохлаждений, чтобы не ослабить иммунную систему и не столкнуться с обострениями хронических заболеваний. Специалист также порекомендовал по возможности попробовать закаливания.