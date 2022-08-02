Назван срок полезного для здоровья отпуска Психолог Поляков рассказал про срок полезного для здоровья отпуска

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Психолог Антон Поляков заявил, что полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней, так как организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Он назвал правильной практику длительного отпуска в СССР, так как четырёх недель отдыха хватает, чтобы весь остальной год справляться со стрессом на работе. Эксперт отметил, что за две недели организм только успевает расслабиться, поэтому возвращение на работу после такого короткого периода времени может негативно отразиться на здоровье, пишет URA.RU.

Представьте, неделю вы отдыхаете, у вас стресс, вы только расслабили все свои мышцы, и тут вас опять возвращают на работу со всеми нагрузками, конфликтами и завистью со стороны коллег, которые ещё никуда не съездили, — рассказал Поляков.

Специалист объяснил, что за семь дней человек будет компенсировать нехватку отдыха перееданием и алкоголем.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее рассчитала необходимый объём воды человеку в сутки. По словам эксперта, это примерно 30–40 граммов на килограмм веса, то есть взрослому человеку весом 60 килограммов потребуется не менее двух литров воды. Она при этом призвала пить воду в разумных пределах. Специалист добавила, что объём воды для человека с лишним весом необходимо рассчитывать из его «идеального» веса — рост в сантиметрах минус 100.