Назван срок, когда пенсии увеличат до 20 тысяч рублей

Вопрос увеличения пенсий в России рассмотрела трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. При изучении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на следующий год и 2023–2024 годы. В документе на сайте Федерации независимых профсоюзов России сказано, что теперь известны все сроки индексации и увеличения пособий.

Страховую пенсию традиционно будут увеличивать 1 января каждого года. В следующем году её увеличат на 5,9%, через год в планах повышение на 5,6%, а в 2024 году власти планируют поднять выплаты на 5,5%.

В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023 году она увеличится до 19 399 рублей, а в 2024 — до 20 388 рублей.

Среднегодовая численность получателей страховых пенсий, принятая при определении объёма расходов, составила в 2022 году 39,57 млн человек, в 2023 году — 38,93 млн человек, в 2024 году — 38,86 млн человек, — говорится в документе.

Также с 1 января размер пенсионного коэффициента для неработающих пенсионеров хотят установить на уровне 104,69 рубля, в 2023-м — 110,55 рубля, в 2024 году — 116,63 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии составит 6401 рубль.

Рост инфляции в начале года привёл к существенному снижению размера реальных пенсий россиян. В мае пенсии снизились на 0,5%, ранее сообщил Росстат.