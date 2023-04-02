Назван средний возраст, в котором россияне впервые заключают брак Росстат: средний возраст вступления в брак в России увеличился до 25,4 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние десять лет средний возраст вступления в брак в России увеличился более чем на год, передает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Среди женщин этот показатель составил 23,2 года, а среди мужчин — 25,4 года.

В государственной службе статистики пояснили, что этот тренд соответствует мировым тенденциям. Еще в 2012 году среднестатистический показатель заключения первого брака для женщин был равен 21,9 годам, а для мужчин — 24,2 года.

Отношение к регистрации брака более заметно изменилось среди мужчин. Если в 2012 году за обязательность оформления брака выступали 60,3% мужчин-респондентов, то теперь за это выступают 56,8%. Среди женщин за оформление брака выступали 65,9% респондентов в 2012 году и 66,1% — в 2022 году. 30,7% женщин и 27,8% мужчин считают, что брак необходимо заключать до начала совместной жизни.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что в 2023 году молодое поколение показало себя более консервативным в вопросах гендерного равенства в сравнении со старшими. При этом социолог Илья Ломакин отметил, что в их случае речь идет лишь об усвоенных социальных штампах. В целом поколение зумеров является более рефлексирующим в вопросах гендерного неравенства.