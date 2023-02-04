Назван способ сократить ежедневные траты Финансист Минчичова: для сокращения ежедневных трат нужно пользоваться наличными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансист Валерия Минчичова рассказала «Известиям», что для сокращения ежедневных трат необходимо пользоваться наличными деньгами. По ее словам, с банковских карт средства тратятся незаметнее. Эксперт пояснила, что наличные деньги оказывают на их владельца психологический эффект.

Одно серьезное предостережение для всех: на карточках деньги тратятся быстрее, незаметнее, и кажется, что они бесконечные. Есть лайфхак: если есть проблема, есть необходимость уменьшить траты или как-то их учитывать — старайтесь чаще пользоваться наличными деньгами, — сказала Минчичова.

Она призналась, что существуют банковские приложения для отслеживания затрат, но они не эффективны, так как человек не следит за ними.

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов ранее рассказал, что бывший сотрудник после увольнения может рассчитывать на ряд выплат от прошлого работодателя. Эксперт добавил, что работодатель после увольнения сотрудника по обстоятельствам, независящим от него, должен выплачивать выходное пособие на протяжении недели или двух месяцев.