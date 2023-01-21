Россиянам напомнили, какие выплаты положены после увольнения Юрист Виноградов: после увольнения сотруднику положены выплаты от работодателя

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Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов рассказал агентству ПРАЙМ, что бывший сотрудник после увольнения может рассчитывать на ряд выплат от прошлого работодателя. Эксперт добавил, что работодатель после увольнения сотрудника по обстоятельствам, независящим от него, должен выплачивать выходное пособие на протяжении недели или двух месяцев.

Например, если в течение 30 календарных дней после увольнения человек не вышел на новую работу и при этом взял больничный лист, то дни нетрудоспособности должен оплатить предыдущий работодатель, — сказал Виноградов.

По его словам, работнику также положена проценты за просрочку выплаты остатка зарплаты после увольнения.

Финансист Равиль Ахмадеев ранее рассказал, что у пенсионеров в России есть льготы по налогам на доход и имущество. Эксперт указал на то, что пенсионеры могут быть полностью освобождены от уплаты некоторых налогов. Он при этом уточнил, что освобождаются достигшие пенсионного возраста граждане от налога на имущество лишь в адрес одного объекта недвижимости. Он также уточнил, что льгота по налогу на земельный участок действует лишь при условии, что площадь объекта имущества не превышает шести соток.