Назван способ облегчить симптомы аллергии на холод Врач Юзуп рассказала, как облегчить симптомы аллергии на холод

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач Ирина Юзуп рассказала «Мосленте», что для облегчения аллергических симптомов на холод, следует избегать контактов с холодными предметами, а также одеваться так, чтобы кожа тела была максимально закрыта. Эксперт добавила, что нужно принимать антигистаминные препараты по назначению врачей. По ее словам, следует включить в рацион жиры, но предварительно проверить печень и желчеотток.

В первую очередь следует постараться избегать контактов с холодными предметами, тщательно разогревать пищу и напитки, одеваться, максимально закрывая кожные покровы, принимать антигистаминные препараты, назначенные врачом, — сказала Юзуп.

Специалист также порекомендовала укреплять общий иммунитет.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.