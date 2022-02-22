Назван способ кибератаки на корпоративные компьютеры в праздники

Злоумышленники могут атаковать корпоративные компьютеры в преддверии праздников, потому что сотрудники используют их для поиска подарков, сообщил руководитель группы анализа и расследований Центра мониторинга компании Angara Security Никита Струков изданию Lenta.ru. Пользователи рискуют попасться на рассылку и перейти на мошеннический сайт.

Корпоративный сегмент также подвержен подобным угрозам. Пользователи часто используют рабочие компьютеры в личных целях, в том числе при поиске и заказе подарков к праздникам. Даже наличие в компании средств, разграничивающих доступ сотрудников к интернету и блокирующих подозрительный почтовый и веб-контент, не сильно снижает потенциальные риски успешного проведения вирусных или фишинговых атак, — сказал Струков.

Он добавил, что перед 8 Марта мошенники будут создавать сайты-имитации известных брендов косметики, ювелирных украшений и нижнего белья, а также доставки цветов.

Ранее о таком методе аферистов предупреждал руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Пётр Куценко. Он рассказал, что мошенники начали активно рассылать россиянам вредоносные промокоды под видом акций от имени популярных онлайн-магазинов и брендов.