Мошенники начали ловить россиян на промокоды под видом акций магазинов

Перед 23 Февраля и 8 Марта мошенники начали активно рассылать россиянам вредоносные промокоды. Они поступают под видом акций от имени популярных онлайн-магазинов и брендов. Об этом рассказал РИА Новости руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Пётр Куценко.

Многие популярные онлайн-магазины и бренды используют праздники, чтобы напомнить покупателям о себе, сделать выгодное предложение, подарить промокод в честь праздника. Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции, — пояснил эксперт.

По его словам, промокод поступает в виде файла в формате pdf. При его открытии происходит заражение устройства.

Куценко отмечает, что за последние семь дней активность злоумышленников особенно возросла. Они распространяли вредоносное ПО под видом открыток ко Дню святого Валентина. Эксперт прогнозирует новый рост числа кибератак в связи с приближающимися 23 Февраля и 8 Марта.

Эксперт посоветовал всем пользователям внимательно следить за своей почтой, разбираться, от кого пришло конкретное сообщение, особенно если человек не подписан на рассылку бренда. Если домен электронного адресата вызывает подозрение, лучше письмо не открывать. Проверить корректность домена можно на официальном сайте компании, перейдя по ссылке из поисковой системы.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники придумали новый способ выведать данные о счетах и средствах жертв. Они обзванивают россиян под видом банковских служащих и сообщают о блокировке несуществующего «единого лицевого счёта в Центробанке». Полученную информацию аферисты могут использовать в дальнейших преступных цепочках.