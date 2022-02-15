Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников

Телефонные мошенники придумали новый способ выведать данные о счетах и средствах жертв, предупредили в пресс-службе ВТБ, передаёт РИА Новости. Они обзванивают россиян под видом банковских служащих и сообщают о блокировке несуществующего «единого лицевого счёта в Центробанке». Полученную информацию аферисты могут использовать в дальнейших преступных цепочках.

Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции, и все средства клиента заблокированы на вымышленном «едином лицевом счёте в ЦБ». Воспользоваться ими нельзя, пока не будет проведена разблокировка, — говорится в сообщении.

После этого они предлагают направить заявку о разблокировке в любой банк, где оформлены карты жертвы. В ВТБ добавили, что таким образом злоумышленники «аккуратно определяют платёжеспособность пользователя». Они задают наводящие вопросы о названиях банков, продуктах и зарплатных проектов. Эти данные могут использоваться для дальнейших преступных действий, в частности для доступа в мобильный банк, оформлении кредитов сразу в нескольких организациях и выводе средств.

Вас не просят напрямую назвать остаток на счёте, не задают вопросы, которые настоящий сотрудник контакт-центра действительно не станет озвучивать. Вся схема выстроена очень аккуратно, чтобы усыпить внимание клиента, — предупредил руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В банке уточнили, что добытая информация может понадобиться мошенникам через какое-то время, когда клиент может уже забыть о разговоре с ними.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов поддержал инициативу депутатов Госдумы о заморозке денег россиян в случае атаки мошенников. По его словам, граждане продолжают попадаться на уловки злоумышленников и далеко не всегда им удаётся вернуть потерянные финансы.