Назван способ быстро почистить горячие яйца

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Чистка варёных горячих яиц значительно замедляет процесс готовки, но существует способ справиться с этой задачей за считанные секунды.

Для того, чтобы максимально быстро почистить яйца, не понадобится ничего, кроме обычного стакана и воды, передаёт Пятый канал.

После того, как яйца сварились, их надо ненадолго погрузить в холодную воду. После этого одно яйцо надо положить в пустой стакан, накрыть его ладонью и энергично потрясти ёмкость. При этом скорлупа должна сойти с яйца и остаться в стакане.

Избежать появления неприятного привкуса у сваренных яиц можно, выдержав их 10 минут в воде, перед тем как поставить на плиту.

Как писал NEWS.ru, регулярное употребление куриных яиц существенно повышает риск развития диабета второго типа. К такому выводу пришла международная группа учёных, исследовавшая рацион людей, которого те придерживались долгие годы.