Назван способ быстро почистить горячие яйца

Чистка варёных горячих яиц значительно замедляет процесс готовки, но существует способ справиться с этой задачей за считанные секунды.
Для того, чтобы максимально быстро почистить яйца, не понадобится ничего, кроме обычного стакана и воды,
После того, как яйца сварились, их надо ненадолго погрузить в холодную воду. После этого одно яйцо надо положить в пустой стакан, накрыть его ладонью и энергично потрясти ёмкость. При этом скорлупа должна сойти с яйца и остаться в стакане.
Избежать появления неприятного привкуса у сваренных яиц можно, выдержав их 10 минут в воде, перед тем как поставить на плиту.
Как писал NEWS.ru, регулярное употребление куриных яиц существенно повышает риск развития диабета второго типа. К такому выводу пришла международная группа учёных, исследовавшая рацион людей, которого те придерживались долгие годы.