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05 июля 2025 в 11:30

Лавашные пирожки с луком и яйцами! Хит, когда нужно накормить всех быстро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лавашные пирожки с луком и яйцами! Хит, когда нужно накормить всех быстро! Это простой способ приготовить сытную закуску, которая идеально подойдет для перекуса или легкого обеда. Пирожки получаются нежными, сытными и очень ароматными — отличный вариант для любого случая!

Ингредиенты

  • Лаваш — 2 шт.
  • Лук зеленый — 60 г
  • Сметана — 100 г
  • Яйца — 10 шт.
  • Масло растительное — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Отварите 9 яиц вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Мелко нарежьте зеленый лук. В миске соедините яйца, лук, сметану, соль и перец, хорошо перемешайте. Каждый лаваш разрежьте на 4 части (если лаваш небольшой, понадобится 3–4 шт.).
  2. Выложите начинку на один край каждого кусочка, накройте боковыми краями и сверните рулетиком. Противень смажьте растительным маслом и выложите пирожки швом вниз. Взбейте оставшееся яйцо и смажьте им пирожки кисточкой. Запекайте при 190–200 °C до золотистой корочки, примерно 15–20 минут.

Ранее мы готовили «Ленивцы» из лаваша с фаршем в кляре. Это круче, чем беляши и чебуреки!

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яйца
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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