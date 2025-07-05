Лавашные пирожки с луком и яйцами! Хит, когда нужно накормить всех быстро

Лавашные пирожки с луком и яйцами! Хит, когда нужно накормить всех быстро

Лавашные пирожки с луком и яйцами! Хит, когда нужно накормить всех быстро! Это простой способ приготовить сытную закуску, которая идеально подойдет для перекуса или легкого обеда. Пирожки получаются нежными, сытными и очень ароматными — отличный вариант для любого случая!

Ингредиенты

Лаваш — 2 шт.

Лук зеленый — 60 г

Сметана — 100 г

Яйца — 10 шт.

Масло растительное — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Отварите 9 яиц вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Мелко нарежьте зеленый лук. В миске соедините яйца, лук, сметану, соль и перец, хорошо перемешайте. Каждый лаваш разрежьте на 4 части (если лаваш небольшой, понадобится 3–4 шт.). Выложите начинку на один край каждого кусочка, накройте боковыми краями и сверните рулетиком. Противень смажьте растительным маслом и выложите пирожки швом вниз. Взбейте оставшееся яйцо и смажьте им пирожки кисточкой. Запекайте при 190–200 °C до золотистой корочки, примерно 15–20 минут.

Ранее мы готовили «Ленивцы» из лаваша с фаршем в кляре. Это круче, чем беляши и чебуреки!