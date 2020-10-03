Назван лучший способ варки куриных яиц

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Избежать появления неприятного привкуса у сваренных яиц можно, выдержав их в воде перед варкой, сообщают китайские СМИ.

Большинство людей кладут яйца в воду и сразу кипятит её, от чего вкус продукта портится, а скорлупа прилипает к белку. Чтобы избежать такого, перед варкой необходимо на 10 минут положить яйца в холодную воду и варить только после этого, пишут «Известия» со ссылкой на китайские издания.

После варки яйца нужно снова подержать в холодной воде, так они легко очистятся и сохранят нежный вкус.

Как сообщал NEWS.ru ранее, жарить еду вредно даже на растительном масле, однако меньше всего трансжиров при термической обработке образует кокосовое. Об этом рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов. В салаты же полезнее всего, по его словам, добавлять тыквенное масло.