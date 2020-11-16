Всё дело в яйцах: учёные выяснили, почему риск диабета повышается вдвое

https://static.news.ru/photo/e5a913d6-27e0-11eb-abee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регулярное употребление куриных яиц существенно повышает риск развития диабета второго типа. К такому выводу пришла международная группа учёных, исследовавшая рацион людей, которого те придерживались долгие годы.

Специалисты Китайского медицинского университета совместно с коллегами из Университета Южной Австралии и Катарского университета изучили данные о диете 8545 граждан, собранные с 1991 по 2009 год. Результаты исследования они обнародовали в журнале British Journal of Nutrition, передаёт РИА Новости.

Выяснилось, что более 38 граммов яиц в день увеличивает риск диабета примерно на 25%. У тех, кто ежедневно употреблял более 50 граммов (примерно столько весит одно яйцо), риск заболевания возрастал на 60%. При этом, как отметили учёные, среди женщин показатель был выше, чем среди мужчин.

По мнению авторов исследования, вероятность развития диабета возрастает пропорционально объёму потребления яиц. Однако, как признали авторы доклада, точный механизм воздействия продукта на организм пока не установлен, его ещё предстоит выявить.

Ранее, как писал NEWS.ru, специалисты Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что вещество, присутствующее в большинстве домов, может спровоцировать развитие диабета даже у человека, не злоупотребляющего сахаром.