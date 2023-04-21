Назван самый обедневший российский миллиардер Forbes: Дуров возглавил рейтинг самых «обедневших» российских миллиардеров

Фото: lukomore. org/Global Look Press

Лидером рейтинга самых обедневших в 2022 году российских миллиардеров от журнала Forbes стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Всего в список издания вошли 13 представителей РФ. При этом в Forbes отметили, что для большинства предпринимателей из России 2022 год стал удачным.

По данным Forbes, за год состояние Дурова сократилось на $3,6 млрд и составляет в настоящее время $11,5 млрд. По оценке издания, падение котировок компаний — аналогов Telegram отразилось и на оценке стоимости самого мессенджера.

На втором месте частный инвестор Леонид Богуславский, потерявший $1,1 млрд. Фондам Богуславского принадлежат доли в 125 IT-компаний в Европе, Америке и Азии. Многие из них подешевели за год. Например, инвестор владеет долей в компании Datadog, ее капитализация упала более, чем в два раза.

Третьей место списка наиболее обедневших миллиардеров заняли Дмитрий и Игорь Бухманы. Их состояние снизилось на $1,1 млрд и составляет теперь $7 млрд. Главный актив братьев — разработчик игр Playrix.

При этом для большинства российских миллиардеров минувший год стал успешным. В новом рейтинге Forbes — 110 бизнесменов. Годом ранее их было 88. При этом 13 наиболее обедневших миллиардеров потеряли в совокупности $8,5 млрд. Причины этого заключаются не только в санкциях, уточнили в издании.

Ранее Москва вошла в топ-10 городов мира по числу проживающих там миллиардеров по версии журнала Forbes. Российская столица заняла шестое место. Согласно рейтингу, в Москве живет 61 миллиардер.