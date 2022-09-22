Назван процент граждан ДНР и ЛНР, желающих участвовать в референдумах ВЦИОМ: 84% беженцев из ДНР и ЛНР намерены участвовать в сентябрьских референдумах

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84% находящихся в России жителей Донецкой и Луганской народных республик готовы прийти на голосование по вопросу принадлежности республик Донбасса, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опроса на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отказаться от участия в референдуме намерены лишь 10%, еще 6% затруднились ответить на вопрос или пока не определились.

При этом 95% готовых принять участие в голосовании заявили, что хотят включения ДНР и ЛНР в состав России после завершения спецоперации. Еще 3% хотели бы, чтобы ДНР и ЛНР стали самостоятельными государствами, а 2% затруднились с ответом.

В телефонном опросе приняли участие 537 жителей ДНР и ЛНР в возрасте 18 лет и старше, находящиеся на территории Российской Федерации, в том числе в пунктах временного размещения.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой. Известно, что референдумы о вхождении названных регионов в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.