Назван лучший материал для дачного дома для круглогодичного отдыха Глава Союза дачников Чаплин: дом для круглогодичного отдыха на приусадебном участке лучше строить из кирпича

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Дом на приусадебном участке для круглогодичного отдыха, поездок за город лучше строить из кирпича, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он добавил, что данный стройматериал, а также бетон, стоят дороже, а работы займут больше времени, но такое здание не доставит лишних хлопот зимой.

Если говорить о капитальном строительстве для круглогодичного отдыха, жизни на даче, чтобы зимой дом не доставлял лишних хлопот, то стоит выбрать кирпич и бетон. Эти материалы стоят дороже, из них возводить дом дольше и сложнее, но плюсов много: хорошая теплопроводность, возможность соорудить стены любой конфигурации, а также такие дома быстро не загораются, — отметил Чаплин.

Он также рассказал, что надзорные службы могут потребовать от дачника снести на участке неправильно установленный туалет, а также оштрафовать за это на пять тысяч рублей.

Ранее гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Изюмов заявил, что после зимы пожилым людям следует чаще гулять для подготовки организма к дачному сезону. По словам врача, при возникновении одышки и болях за грудиной следует обратиться за консультацией к кардиологу. Кроме того, при наличии мочекаменной или желчнокаменной болезней важно пройти УЗИ.