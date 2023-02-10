Назван идеальный продукт для снижения веса Диетолог Рау: зернобобовые прекрасно подходят для снижения веса

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Зернобобовые культуры, к которым относятся чечевица, фасоль, нут и многие другие, прекрасно подходят для снижения веса из-за своей невысокой калорийности и большого количества витаминов и минералов. Об этом рассказала РИА Новости диетолог и эндокринолог Майра Рау.

Зернобобовые отлично подходят для цели снижение веса, поскольку при небольшой калорийности имеют высокие питательные свойства и хорошую насыщаемость за счет пищевых волокон. Добавляя зернобобовые в свой рацион, вы дольше будете испытывать чувство сытости, а значит, с меньшей вероятностью будете прибегать к дополнительному приему пищи, — отметила специалист.

В свою очередь диетолог Маргарита Королева посоветовала употреблять зернобобовые в вечернее время, так как это поможет не прибегать к дополнительному приему пищи перед сном. Она пояснила, что такие культуры представляют собой богатый источник белка, минеральных веществ, витаминов и растительной клетчатки, являющейся питанием для микробиома кишечника.

Диетологи отметили, что регулярное употребление бобовых является профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. При этом специалисты рекомендовали включать бобовые в рацион порядка трех раз в неделю.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что употребление репы способно подарить активное долголетие. По ее словам, этот корнеплод замедляет процессы старения благодаря содержанию витамина С, а также дает заряд энергии. Врач добавила, что репа содержит железо, стимулирующее обменные процессы в организме, которые могут замедляться у пожилых людей.

В свою очередь диетолог Наталья Круглова пояснила, что проросшие лук и чеснок не опасно употреблять в пищу, но такие продукты теряют свои полезные свойства. По ее словам, в обоих продуктах, если они свежие, содержится много витамина С, особенно если они не подвергаются термической обработке.