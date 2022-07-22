Назван хлеб, который можно есть на диете Диетолог Русакова назвала хлеб, который можно есть на диете

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Врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что людям, которые находятся в процессе снижения веса, нужно выбирать бездрожжевой цельнозерновой хлеб. Эксперт отметила, что в разумных количествах подобный хлеб полезен для организма. Речь идёт об употреблении одного-двух кусочков за завтраком, пишет URA.RU.

Идеально, если хлеб приготовлен без использования дрожжей. Во время похудения хлеб не рекомендуется употреблять во второй половине дня, а также ограничиваются изделия из белой муки, — поделилась Русакова.

По словам специалиста, хлеб хорошо сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами.

Психотерапевт Владимир Лозовой ранее заявил, что регулярное обкусывание ногтей может привести к потере социальных навыков и субдепрессивному состоянию. По словам эксперта, период волнения наступает из-за стресса, в ходе которого возникают неконтролируемые действия. При этом человек начинает испытывать ощущение, что «он хуже всех». Специалист назвал несколько причин такого поведения, включая предрасположенность к подобным проявлениям тревожности. Он порекомендовал обратиться к психотерапевту, чтобы получить необходимое лечение.