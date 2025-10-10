Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 21:48

Натурально и безопасно: эти средства освежают воздух лучше химии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Химические освежители воздуха часто содержат вещества, способные вызывать аллергические реакции и раздражение дыхательных путей. Натуральные альтернативы позволяют создать приятную атмосферу в помещении без вреда для здоровья. Эти средства легко приготовить самостоятельно из доступных компонентов.

Эфирные масла являются эффективной заменой синтетическим ароматизаторам. Несколько капель масла лаванды, цитрусовых или хвойных пород можно нанести на лампу или добавить в воду для уборки. Натуральный спрей готовят из смеси воды, пищевой соды и эфирных масел. Сушеные травы и цветы в тканевых мешочках создают легкий естественный аромат. Кофейные зерна в декоративной вазе нейтрализуют неприятные запахи. Комнатные растения с ароматными цветами или листьями освежают воздух естественным образом. Корица, гвоздика и цитрусовые корочки, прокипяченные в воде, наполняют помещение уютным запахом.

Регулярное проветривание остается самым простым и эффективным способом освежения воздуха. Своевременная уборка и поддержание чистоты предотвращают появление стойких неприятных запахов.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

Читайте также
IT-эксперт рассказал об опасностях дешевых зарядных устройств
Общество
IT-эксперт рассказал об опасностях дешевых зарядных устройств
Токсичный уют: почему свечи с ароматами могут быть опасны для дома
Общество
Токсичный уют: почему свечи с ароматами могут быть опасны для дома
Врач поставила точку в вопросе, сколько чашек кофе можно пить в день
Здоровье/красота
Врач поставила точку в вопросе, сколько чашек кофе можно пить в день
Как пищевая сода помогает избавиться от мышей без ловушек и ядов: простой способ защиты дома и хозяйства
Общество
Как пищевая сода помогает избавиться от мышей без ловушек и ядов: простой способ защиты дома и хозяйства
Бюджетное средство для приятного запаха в машине: вот что делают опытные автомобилисты
Общество
Бюджетное средство для приятного запаха в машине: вот что делают опытные автомобилисты
советы
ароматы
кофе
химия
запахи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиль начали прибывать военнослужащие США
Испугались диаспоры? Педагога уволили из детсада после скандала с мигранткой
На Украине рассказали о новых поставках Patriot
Два несовершеннолетних самокатчика пострадали в ДТП в Москве
Кадры мощного взрыва на заводе в Теннеси появились в Сети
Три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на регион России
В США взорвался завод по производству боеприпасов для ВСУ
Пациент облил врачей кровью из своей капельницы и заразил их ВИЧ
Мишустин назначил первого замглавы Минтранса РФ
Жители российского города сравнили удар мощнейшей молнии с работой ПВО
В российском аэропорту ввели ограничения
Латвия собралась выдворить сотни россиян
Израильскому ребенку удалось обмануть охрану аэропорта и попасть в самолет
В Нобелевском комитете заподозрили утечку информации о лауреате премии мира
Эксперт оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых живыми
Чемпион ОИ раскрыл, почему Норвегия выступает за недопуск лыжников из РФ
Пенсии рухнули к зарплатам: что случилось, когда пожилым поднимут выплаты
В РФС озвучили состав сборной России в матче с командой из Ирана
В Госдуме предложили новую меру поддержки малоимущих россиян
Росстат раскрыл, какие продукты подешевели сильнее всего
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.