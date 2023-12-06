Натуральная или искусственная: выбираем елку на Новый год Помогаем определиться с выбором новогодней елки

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Искусственные литые елки

Выбор праздничной елки — неотъемлемая часть подготовки к Новому году. Рынок предлагает множество вариантов: от бюджетной ели из ПВХ и венков из еловых веток до пышных живых деревьев. Разбираемся, как выбрать елку, чтобы впустить в дом атмосферу торжества, не навредив природе и сэкономив средства.

Какие новогодние елки лучше: искусственные или живые

Споры о том, какая елка лучше: живая (она же натуральная) или искусственная, ведутся не первый год. Оба варианта имеют неоспоримые достоинства. Но у них есть и весомые недостатки. Чтобы наконец сделать выбор между искусственной и живой елкой, сопоставим плюсы и минусы обоих предложений.

Натуральная елка имеет следующие преимущества:

Атмосфера праздника. Живая ель навевает ассоциации с рождественскими сказками и советскими фильмами. Деревце, будто сошедшее с открытки, несомненно, принесет в дом дух торжества.

Аромат. Запах хвои не только приятный, но и полезный. Он обладает антисептическим действием, способствует повышению работоспособности и улучшает сон.

Цена. Накануне Нового года на елочных базарах можно найти сравнительно бюджетные деревца стоимостью от 1000 рублей. Однако стоит учесть, что цены варьируются в зависимости от размера и пышности елки.

Практичность. Мало кто знает, но даже после новогодней ночи живая ель может принести пользу. Еловые иголки используются для создания саше, масок для лица, отваров для ванны, а также для ингаляций и мульчирования почвы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Натуральная или искусственная елка

Однако живая елка имеет ряд недостатков в сравнении с искусственной. В их числе:

Браконьерство. Наличие елочных базаров и штрафов за незаконную вырубку деревьев не мешает недобросовестным торговцам продавать нелегально срубленные деревья.

Необходимость в регулярной уборке. Зачастую иголки осыпаются уже на второй-третий день после установки ели. Из-за этого в комнате приходится постоянно наводить порядок.

Требовательность. Живая ель нуждается в уходе: ее необходимо установить во вместительный горшок с песком, а также поливать, опрыскивать и удобрять.

Опасность для маленьких детей и животных. Пусть еловые иглы недостаточно острые, чтобы нанести существенный вред, они все же могут причинить боль неосторожному малышу или домашнему питомцу.

Сложности в утилизации. В некоторых городах существуют пункты приема елей, которые осуществляют переработку деревьев. Однако такие акции проводятся далеко не по всей России.

Опасность возгорания. Живые ели стоит размещать подальше от батарей, так как они быстро высыхают. А это, в свою очередь, делает елку склонной к возгоранию — например, при использовании настоящих свечей в качестве декора.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Выбор искусственной елки

Теперь перечислим аргументы в пользу искусственных новогодних елок. В их число входят:

Долговечность. Качественную искусственную ель можно использовать вплоть до 20 лет.

Разнообразие. На рынке можно встретить массу предложений: от искусственных деревьев, неотличимых от настоящих, до разноцветных моделей со встроенными светодиодами.

Компактность. Искусственную елку легко сложить и удобно хранить в коробке.

Чистота. Такая ель не осыпается, следовательно, необходимость в регулярной уборке отпадает.

Бюджетность. На рынке можно найти недорогие решения стоимостью ниже 1000 рублей.

Минус у декоративной ели всего один, но существенный — материал. Бюджетные искусственные елки сделаны из ПВХ. Это синтетический пластик, который может вызывать аллергию, а при нагревании выделяет опасные вещества, например фосген.

Еще один минус пластика — это переработка. Даже с учетом долговечности искусственной ели в конце концов она придет в негодность. Пункты переработки пластика до сих пор отсутствуют в маленьких городах. Неутилизированная пластиковая ель нанесет урон окружающей среде.

Виды искусственных елок: как сделать правильный выбор

Как мы убедились, искусственные ели имеют ряд ощутимых плюсов. За счет этого они пользуются все большей популярностью среди россиян. Однако декоративные елки не только отличаются от настоящих деревьев, но и различаются между собой. Перед покупкой стоит учитывать такие особенности, как:

страна производства;

наличие сертификата пожарной безопасности;

материал ствола (металл, ПВХ, пластик);

тип крепления веток (на крючках, проволочные).

Но главный критерий оценки искусственной елки — это материал, из которого произведены ее ветви. Этому вопросу стоит уделить особое внимание.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Искусственные елки

Правила выбора искусственной елки: литые или ПВХ

Искусственные елки бывают двух видов: литые и сделанные из ПВХ. Первые выполнены из полиэтилена, или РЕ. Ветви такой ели отливаются в специальных формах, за счет чего они практически неотличимы от лапок настоящего дерева. При этом их иглы не колются, а значит, не представляют угрозы для детей.

Литые искусственные елки хорошо сохраняют форму и не склонны к возгоранию. Делая выбор в пользу литой елки, вы получаете украшение, которое прослужит не один год. Главный минус ели из РЕ — это высокая стоимость.

Второй вид искусственных елок — это ели из ПВХ, тонко нарезанной пленки. Такие деревья не похожи на настоящие. Объемные иглы на них заменены двухмерными полосками, напоминающими мишуру. Так что этот вариант не подойдет покупателям, рассчитывающим на реалистичность деревца. Плюсы такой елки — это:

мягкие иглы;

малый вес и удобство транспортировки;

разнообразие вариантов;

низкая стоимость.

Теперь вы знаете, как различаются новогодние ели и какие у них имеются достоинства и недостатки. Выбирая праздничное дерево, ориентируйтесь на особенности своего жилья. Учитывайте такие критерии, как размер комнат, количество домочадцев, наличие в семье маленьких детей и животных. Но не забывайте и про собственные эстетические предпочтения: все-таки ель — главный символ Нового года.

Читайте также:

Зеленый Деревянный Дракон — символ 2024 года. Готовимся к его приходу

Простые рецепты согревающего безалкогольного глинтвейна

Уход за кожей лица и тела: как спастись от сухости и шелушения зимой

Что такое спа-процедуры, для чего они нужны и какие бывают

Трендовый дизайн ногтей на зиму 2023–2024 годов