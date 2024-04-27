Чиновника-браконьера с Ямала накажут за убийство лосей Суд оштрафовал на 600 тысяч ямальского чиновника за убийство лосей

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На Ямале вынесли приговор начальнику бюджетного управления департамента финансов администрации Шурышкарского района за незаконное убийство лосей, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры. Чиновника приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей, а также к выплате причиненного ущерба в размере 880 тысяч рублей. У мужчины также конфисковали нарезной карабин, из которого он убил животных.

Наряду с назначением штрафа в размере 600 тысяч рублей, лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на два года у мужчины конфискован нарезной карабин, использованный при совершении преступления. Также в полном объеме удовлетворен иск прокурора о взыскании ущерба, причиненного незаконной охотой, в размере 880 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в январе 2022 года чиновник в запрещенный период незаконно убил трех лосей. Мужчину признали виновным.

В феврале Telegram-канал Mash сообщал, что главу Министерства здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова заподозрили в браконьерстве. По информации канала, сотрудники правоохранительных органов нашли в багажнике автомобиля чиновника части туши косули и охотничьи ружья.