Главу Минздрава Тамбовской области заподозрили в браконьерстве Mash: главу Минздрава Тамбовской области Овчинникова подозревают в браконьерстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash пишет, что главу Министерства здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова заподозрили в браконьерстве. По информации канала, сотрудники правоохранительных органов нашли в багажнике автомобиля чиновника части туши косули и охотничьи ружья.

Как стало известно каналу, оперативники днем 11 февраля остановили машины марки Toyota и Lada, внутри иномарки сидел Овчинников, при осмотре транспортного средства были обнаружены немецкий карабин Haenel среднего калибра и туша животного. По данным канала, охотники сообщили полицейским, что едут с базы, которая находится рядом с деревней Лычное, где и подстрелили косулю.

Канал передает, что прибывшие на место охоты правоохранители обнаружили три головы и 99 кусков туши парнокопытных, лежавших в куче, кроме мяса оперативники нашли и изъяли карабин Howa 1500 калибра 7,62 мм, снегоход YAMAHA с полуприцепом, тепловизор и разделочную пилу. Как пишет канал, по факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее троих жителей Хабаровского края приговорили к лишению свободы от четырех лет до 4,8 года и штрафам за незаконную добычу амурского тигра и попытку сбыть его тушу. Мужчины были признаны виновными в незаконном приобретении и сбыте занесенного в Красную книгу России особо ценного дикого животного.