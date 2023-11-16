День ракетных войск и артиллерии: история и традиции праздника Расскажем, когда отмечают День ракетных войск стратегического назначения в России и какие мероприятия пройдут в этот день

Фото: МО РФ

День ракетных войск и артиллерии

Без ракетных войск и артиллерии невозможно представить себе ни одну армию мира. В Вооруженных силах РФ эти подразделения сегодня играют важную роль. Узнаем, когда в истории отечества появилась артиллерия и ракетные войска, когда отмечают День ракетных войск и какие мероприятия проходят в эту дату.

История артиллерии в России

Впервые прототипы артиллерийских орудий были применены в нашей стране в 1382 году. С помощью тюфяков защитники Москвы отбили попытку штурма города войсками золотоордынского хана Тохтамыша. В то время тюфяками называли крупные огнестрелы, которые изготавливали путем сварки из полос металла. Казенная часть изготавливалась отдельно, а устанавливали ее не на лафетах, а закапывая в землю для упора. Стреляли тюфяки дробью. Огнестрельное оружие в столицу привезли из Булгара во время похода 1376 года.

Война всегда служила для человечества одним из двигателей прогресса, и вскоре отечественные специалисты научились отливать стволы для крупного огнестрельного оружия целиком. Заряжались такие пушки сначала каменными, а затем и чугунными ядрами. Со временем увеличивалась дальность и точность их выстрелов, сокращалось количество обслуживающего пушки персонала.

Самостоятельным видом войск артиллеристы стали считаться при Иване Грозном. Одной из задач пушкарей была артиллерийская подготовка, которая и по сей день предшествует действиям других подразделений войск. В XVI веке артподготовка велась перед атакой кавалерии и пехоты. При Петре I артиллерийские войска разделились на полевые, крепостные и осадные. Такая специализация позволяла пушкарям лучше овладеть теми или иными способами ведения боя.

Фото: Public domain/Wikimedia Когда отмечают День ракетных войск

Когда объединили ракетные и артиллерийские войска

Артиллеристы обеспечили немало побед русским войскам в XVIII и XIX веке, а потому с приходом к власти Советов этот вид войск остался одним из ведущих в Красной армии. В годы Великой Отечественной войны именно артиллеристы сыграли решающую роль во многих крупных сражениях.

После войны военное дело продолжило развиваться, и к 1961 году возникла необходимость выделить специалистов, отвечающих за применение ракет, из состава артиллерии. Так в стране появились ракетные войска, однако в решении ряда боевых задач они продолжали взаимодействовать с артиллеристами.

Почему 19 ноября было назначено Днем ракетных войск и артиллерии

Иосиф Сталин еще до начала Великой Отечественной войны не раз подчеркивал высокое значение артиллерии для успешного ведения боевых действий. Осенью 1944 года, за полгода до окончания войны, власти СССР приняли решение учредить профессиональный праздник для артиллеристов, которые сыграли решающую роль в борьбе с фашизмом.

Датой празднования Дня ракетных войск и артиллерии было назначено 19 ноября: в этот день в 1942 году, во многом благодаря мощной артиллерийской подготовке, советские войска смогли успешно начать наступление под Сталинградом. Именно это сражение, по мнению военных историков, переломило ход Великой Отечественной войны в пользу Советского Союза.

Впрочем, тогда в указе в названии праздника упоминались только артиллеристы. В 1961 году, когда появились ракетные войска, возникла необходимость изменить название праздника, и в 1964 году оно приобрело то звучание, к которому мы привыкли.

Какого числа отмечают День ракетных войск и артиллерии сегодня

В 1988 году празднование Дня ракетных войск утратило фиксированную дату и профессиональный праздник артиллеристов и ракетчиков стали отмечать не 19 ноября, а в третье воскресенье последнего месяца осени. Такая традиция сохранилась и после распада Советского Союза. Лишь в 2006 году на федеральном уровне было принято решение восстановить историческую дату, и сегодня День ракетных войск и артиллерии в России вновь отмечают 19 ноября.

Фото: МО РФ День ракетных войск в 2023 году

Как пройдет День ракетных войск и артиллерии в 2023 году

День ракетных войск и артиллерии в 2023 году выпадает на воскресенье. В этот день по всей стране пройдет ряд официальных мероприятий, в которых примут участие представители федеральных и региональных властей, а также высшие военные чины.

Так, празднование Дня ракетных войск и артиллерии традиционно начинается с возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, которая есть практически в каждом городе страны. В некоторых городах, помимо представителей властей, высших военных чинов и ветеранов, в мероприятии участвуют кадеты артиллерийских училищ и военнослужащие артиллерийских и ракетных войск. В Москве к церемонии обязательно присоединяются солдаты роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. В столице также обязательно появляются свежие цветы у памятного знака «Город-герой Сталинград».

Затем по традиции в городах проходят смотры и парады, вручение наград и присвоение новых званий. Во время застолий, которые проходят после официальной части, происходит обмывание звезд для тех, кто получил повышение. Ну и, конечно, какой День ракетных войск и артиллерии без салютов? Вечером военные обычно радуют горожан яркими залпами в ночном небе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru День ракетных войск и артиллерии в России

Интересные факты о родоначальнице ракетных войск — русской артиллерии

Артиллерия сыграла ключевую роль в победе русских в «Стоянии на Угре» в 1480 году и в конечном счете избавлении отечества от монголо-татарского ига. Благодаря прицельному огню, который пушкари вели по переправе через реку, войско хана Ахмата не смогло форсировать Угру и в конце концов ушло ни с чем.

Спустя всего два века после первого применения крупного огнестрельного оружия в России в 1586 году была отлита знаменитая Царь-пушка.

Знаменитое орудие за все время своего существование произвело три выстрела, однако предназначалась эта пушка для стрельбы картечью, а не ядрами. Чугунные ядра, лежащие перед пушкой на экспозиции, — всего лишь художественное украшение.

Первые системы залпового огня появились на вооружении российской армии в середине XVI века, многоствольные системы носили название «сороки».

Российский император Петр I нередко сам участвовал в боях, особенно в первые годы правления. По документам он проходил как «бомбардир Петр Михайлов».

Первые пушки с нарезным стволом на вооружении российской армии появились в середине XIX века. За счет этого нововведения увеличилась дальность и улучшилась точность стрельбы.

Российские артиллеристы в ходе Русско-японской войны впервые применили миномет, а также стали вести стрельбу с закрытых огневых позиций.

Несмотря на то что Иосиф Сталин перед войной придавал высокое значение артиллерии, в Красной армии не было самоходных орудий. Из-за большого веса стволы и лафеты перевозили отдельно, а приготовление орудия к бою требовало около двух часов, что замедляло вступление в бой артиллеристов и, по мнению военных историков, было одной из причин успешного наступления гитлеровцев, имевших в составе армии самоходные орудия.

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