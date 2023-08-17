Когда отмечают День ГИБДД, как поздравить инспекторов и что им подарить Расскажем, когда принято отмечать День работников ГИБДД и есть ли альтернативные даты празднования. А также как поздравить и что подарить инспекторам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

День ДПС

День ГАИ или День ГИБДД в России отмечают 3 июля. Именно в этот день в 1936 году вышло положение Совнаркома СССР о создании «Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР». Проще говоря — ГАИ. Однако есть в истории Отечества еще одна дата, которая имеет прямое отношение к появлению ГАИ как отдельного подразделения для решения определенного круга задач в государстве. Так, двумя годами ранее, 5 ноября 1934 года, Совнарком принял решение о создании Госавтоинспекции, организации, которая должна была иметь свои подразделения во всех республиках, регионах и населенных пунктах Советского Союза.

Как еще называется День работников ГИБДД

Этот профессиональный праздник, который на государственном уровне отмечается именно 3 июля, в разные годы имел разные названия из-за того, что с течением времени менялось официальном название службы Госавтоинспекции. Изначально в обязанности сотрудников ГАИ не входили патрулирование дорог, регулировка движения и выявление нарушителей.

Согласно документу об образовании ГАИ от 1936 года, инспекторы были обязаны только:

бороться с аварийностью на дорогах;

разрабатывать правила технической эксплуатации автотранспорта;

вести учет транспортных средств;

готовить шоферов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru День ДПС в России

Лишь начиная с 1960-х годов в структуре ГАИ были выделены особые подразделения для:

несения дорожно-патрульной службы;

регистрации и учета автомобилей;

проведения технического осмотра;

приема экзаменов на право вождения автомобиля.

В 1998 году службу ГАИ переименовали. По мнению законодателей, название «Государственная инспекция безопасности дорожного движения», или ГИБДД, более четко передавало особенности работы инспекторов. Однако спустя четыре года по указу президента РФ название организации — ГИБДД — было признано равнозначным ГАИ, поскольку именно оставшаяся с советских времен аббревиатура по-прежнему чаще всего употреблялась не только в разговорной речи, но и в официальных СМИ из-за того, что была более благозвучной и удобопроизносимой.

При этом День ГАИ, или ГИБДД, своего названия не поменял, поскольку до сих пор праздновался неофициально.

Статус государственного праздника День ГАИ получил в 2009 году в соответствии с указом «Об объявлении Дня Госинспекции безопасности дорожного движения МВД РФ». Таким образом, у праздника появилось третье название — День службы ГИБДД.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru День работников ДПС

Как отмечают этот день в полках ДПС

Справедливости ради стоит заметить, что именно благодаря сотрудникам ДПС автомобилисты узнают о том, что сегодня их праздник. Ведь в этот день в патруле на загородных трассах, на перекрестках в центрах мегаполисов или во время ночных дежурств сотрудники одеты в праздничную форму.

Кроме того, в День ГИБДД в России традиционно проводятся рейды, в ходе которых инспекторы останавливают автомобилистов и пешеходов не для того, чтобы наказать за нарушение, а для того, чтобы напомнить гражданам о правилах поведения на дороге и необходимости вежливо вести себя по отношению к другим участникам движения.

Также в эту дату организуют праздничные построения, в ходе которых руководители поздравляют рядовых сотрудников, вручают грамоты, награды и медали.

В День ГАИ проходят различные показательные выступления и смотры техники, без использования которой работа современных инспекторов была бы невозможна, например:

вертолетов;

автомобилей патрульной службы;

мотоциклов;

приборов контроля скорости и видеофиксации нарушений ПДД.

Также традиционно в этот день обмывают новые погоны, которые выдаются при повышении в звании. В соответствии с негласными правилами новые звездочки с погон следует положить на дно стакана с водкой или коньяком, выпить до дна, а звездочки поймать зубами.

Разумеется, в честь Дня ГАИ проводятся различные выступления популярных российских артистов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru День работников ДПС

Когда поздравлять с Днем ГИБДД в 2023 году

Какого числа отмечается официальный День ГИБДД в 2023 году? В этом году государственный праздник уже прошел, однако это не значит, что сотрудников ГАИ нельзя поблагодарить за их ежедневный труд в любой другой день. Например, 5 ноября, день, когда Совнарком принял решение о создании Госавтоинспекции, также может стать отличным поводом для поздравлений и вручения подарков. Дарить инспекторам ГАИ лучше всего то, что поможет сделать их работу более комфортной, например:

термос для горячего чая или кофе;

собственноручно связанные зимние носки;

фонарик с аккумулятором, заряжающимся от прикуривателя в автомобиле;

набор для приведения в порядок форменной одежды и обуви;

абонемент в спортзал или бассейн.

Ну и конечно, любой инспектор будет рад, если все граждане России в праздничный день будут соблюдать правила дорожного движения.

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