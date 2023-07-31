День железнодорожника — 2023: когда отмечают, как поздравить с праздником Собрали для вас прикольные и официальные поздравления с Днем железнодорожника для мужчин и женщин, коллег и друзей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

День железнодорожника

Железная дорога — один из наиболее востребованных видов транспорта в России. С каждым годом путешествия на поезде становятся все более быстрыми и комфортными, причем не только благодаря современным технологиям, но и ежедневному труду сотен тысяч людей. День железнодорожника в России отмечают путевые и колесные обходчики, дежурные переездов, машинисты поездов, проводники пассажирских вагонов, инженеры, строители железных дорог, вагонники и все, кто обслуживает сопутствующую инфраструктуру. Узнаем, когда отмечают День железнодорожника в 2023 году, когда был учрежден этот праздник и какие можно подготовить поздравления в День железнодорожника в прозе и даже в картинках.

Когда отмечают День железнодорожника в России

Считается, что именно сотрудники железной дороги первыми в Российской империи стали отмечать свой профессиональный праздник. Однако произошло это не стихийно, а на государственном уровне, когда в 1896 году Министерство путей сообщения получило записку от императора Николая II с предложением учредить такой день. В качестве даты празднования было предложено 25 июня, день рождения Николая I, благодаря которому в стране появилась первая железнодорожная ветка.

После установления советской власти «буржуазный» праздник отменили, но в 1936 году Совет министров СССР постановил вернуть эту дату в календарь под названием «Всесоюзный Сталинский день железнодорожников». Его праздновали сначала 30 июля, затем — в ближайший к дате выходной, наконец в 1980 году День железнодорожника официально стали отмечать в первый воскресный день августа.

Российские железные дороги не стали менять эту дату, потому в 2023 году День железнодорожника будут праздновать 6 августа.

Традиции празднования Дня железнодорожника

В царской России в свой день сотрудники железной дороги могли себе позволить не работать. Разумеется, машинисты поездов и все, от кого зависела точность и своевременное прибытие составов, оставались на посту. А вот работники обслуживающей инфраструктуры отдыхали. На вокзалах проходили праздничные молебны, играли оркестры, организовывались торжественные приемы.

Фото: Vadim Nekrasov/Global Look Press День железнодорожника в России

Сегодня поезда доставляют пассажиров и грузы в круглосуточном режиме. День и ночь работают вокзалы, кассы, буфеты. Машинисты, проводники, дежурные по переезду или колесные обходчики исполняют свои обязанности зимой и летом, в жару и в холод. И даже в праздничный день все, у кого смена по расписанию, непременно выйдут на работу.

Однако празднования будут проходить по всей стране на протяжении нескольких дней. Для сотрудников железных дорог и их семей организовываются различные концерты, праздники, соревнования.

В День железнодорожника работники по традиции получают поздравления и награды от представителей федеральных и местных властей, от руководства компании, а также от коллег, друзей, близких и родных. Кроме того, по традиции в праздничные дни открываются новые подразделения, на мероприятия приглашают ветеранов отрасли.

Также проводятся различные познавательные экскурсии для детей и подростков. Ребятам рассказывают, как устроена система железных дорог России, раскрывают секреты работы машинистов, инженеров, строителей, проводников, кассиров и многих других специалистов, без которых сегодня невозможно представить эту транспортную систему. Такие познавательные мероприятия интересны ребятам, и некоторые из них, возможно, в будущем выберут для себя возможность построить карьеру на железной дороге.

Готовим официальное поздравление с Днем железнодорожника

В среде железнодорожников особое внимание уделяется учету и порядку действий. Чтобы достичь такой высокой организации труда, здесь предусмотрено множество подразделений, каждое из которых отвечает за свой участок работы. Во главе таких небольших отделов стоят руководители, которые тоже традиционно поздравляют своих подчиненных в официальной обстановке. Разумеется, текст для обращения к коллегам начальнику небольшого отдела приходится придумывать самому. Его можно составить на основе такого шаблона:

«Дорогие коллеги! Позвольте поздравить всех с нашим профессиональным праздником — Днем железнодорожника! Я выражаю вам искреннюю признательность и благодарность за нелегкий труд, за вашу пунктуальность и точность, которая позволяет поездам день за днем прибывать из пункта А в пункт Б, несмотря ни на что. От нашей с вами работы зависит экономика всей планеты, и поэтому мы трудимся круглосуточно. Я от всего сердца хочу пожелать вам вам прямых путей, ровных дорог, зеленых семафоров, правильных направлений и хорошей скорости! Пусть в профессиональной деятельности вас всегда сопровождают успех и удача, пусть дороги всегда будут легкими, а ваши родные и близкие будут здоровы!»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Поздравление с Днем железнодорожника

Составляем поздравление с Днем железнодорожника коллегам

Люди, которые вместе работают на российских железных дорогах, зачастую проводят друг с другом больше времени, чем с родными и близкими. И, конечно, они тоже готовят поздравления с праздником для коллег. Например, такие:

«Дорогие коллеги и друзья! Поздравляю с нашим профессиональным праздником — Днем железнодорожника! Я желаю, чтобы наши жизненные дороги были прямыми и блестящими, как рельсы, чтобы успех был бесконечным, как железнодорожные пути, чтобы все жизненные невзгоды пролетали так же быстро, как пейзажи за окном вагона. Пусть поездки будут легкими, а труд приносит только удовольствие!»

Стоит отметить, что такой текст поздравления в День железнодорожника можно не только зачитать в торжественной обстановке, но и наложить в фоторедакторе на изображение и отправить картинку по электронной почте тем коллегам, которые работают в других городах.

Пишем поздравление с Днем железнодорожника мужчинам и женщинам

На железнодорожном транспорте работают не только мужчины, но и женщины. Представительницы прекрасного пола нередко занимают должности проводников, где необходимо не только выполнять тяжелую работу, но и всегда хорошо выглядеть. Именно благодаря проводникам в вагонах поездов чисто, тепло и уютно. Однако есть на железной дороге и должности, которые традиционно занимают мужчины, это машинисты поездов. Такая работа требует повышенного внимания, умения быстро реагировать на непредвиденные ситуации и, конечно, бережного отношения к тем, кто доверяет тебе свою жизнь.

Однако и мужчины, и женщины заботятся о том, чтобы поезда отправлялись строго по расписанию, грузы перевозились бережно, а у пассажиров всегда оставались хорошие впечатления от поездки. Поэтому для тех, кто работает непосредственно в поездах, можно подготовить такое поздравление:

«Уважаемые коллеги! В День железнодорожника желаю вам приятных пассажиров, легких грузов, быстрой дороги и прямых путей! Пусть ночные смены будут короткими и необременительными, а работа днем доставляет удовольствие и приносит только хорошие впечатления. С профессиональным праздником вас!»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организуем прикольные и веселые поздравления с Днем железнодорожника

На железной дороге работают такие же люди, как мы с вами, и ничто человеческое им не чуждо, а потому поздравления для работников вокзалов и поездов можно приготовить и пассажирам. Любому профессионалу будет приятно услышать добрые слова от тех, для кого он работает день и ночь. Например, для проводников вагонов можно составить небольшой текст поздравления от имени всех пассажиров и преподнести небольшой презент:

контейнер для льда

красивую брошку или значок

термос

подушку для комфортного сна

массажер для тела

маску для сна

дорожный фен

И, конечно, уместно будет преподнести в подарок фрукты, сладости, пачку хорошего чая или кофе.

Подарить небольшой презент с открыткой, подписанной всеми попутчиками, можно на перроне во время длительной остановки. Такое небольшое представление непременно понравится проводникам и их коллегам.

Почему лучше писать поздравление с Днем железнодорожника в прозе

Поздравления для работников железной дороги с профессиональным праздником лучше сочинять в прозе. Такой подход позволяет не только избежать проблем с рифмой, но и дает возможность вложить в поздравительный текст все, что вы хотите пожелать коллегам, друзьям или близким.

Кроме того, инфраструктура железной дороги богата на сравнения, и поздравление в прозе позволит представить больше различных аллегорий, например:

дорога, прямая как железнодорожные пути,

карьера, блестящая как рельсы,

жизнь, длинная как все железные дороги России.

К тому же написанное в свободной форме поздравление никто не сможет повторить, в то время как все стихи, опубликованные в интернете, давно известны.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие подарки подойдут в День железнодорожника

Тем, кто трудится на железной дороге, уместно дарить подарки, которые пригодятся во время исполнения рабочих обязанностей. Например:

теплые варежки

термос с узким или широким горлом

удобную зимнюю или летнюю обувь

теплый шарф

пауэрбанк для телефона

смартфон с мощным аккумулятором

мягкий плед

Если вы не знаете, какой подарок придется по душе человеку, можно спросить или приобрести подарочный сертификат в интернет-магазине, где продаются различные товары. В любом случае ваше внимание будет оценено по достоинству.

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