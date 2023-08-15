День парикмахера в 2023 году: когда отмечать, как поздравить и что подарить Когда отмечаем День парикмахера в 2023 году? Расскажем, что подарить любимому мастеру и как оформить необычное поздравление

Фото: shutterstock.com

День парикмахера

Считается, что у состоявшегося человека должны быть «свои» юрист, психотерапевт, стоматолог, мастер маникюра и парикмахер. При этом парикмахер в этом списке играет отнюдь не последнюю роль, поскольку именно от мастерства этого человека зависит наш внешний вид и то, как нас воспринимают окружающие. Разумеется, у мастеров ножниц и расчески должен быть свой профессиональный праздник, когда их следует поздравлять и дарить подарки. Расскажем, когда отмечают День парикмахера в России, какие поздравления можно подготовить для мастеров и что им подарить.

Когда отмечают День парикмахера в 2023 году

День парикмахера относится к праздникам, которые имеют фиксированную дату, но на федеральном уровне не отмечаются.

При этом, у парикмахеров есть еще два профессиональных праздника:

Международный день красоты, 9 сентября.

День работников торговли и бытового обслуживания населения, третье воскресенье марта.

Днем парикмахера считается 13 сентября.

Традиция празднования Дня парикмахера в России

Как правило, именно к 13 сентября стараются приурочить выпуск специалистов колледжи и студии, которые ведут обучение парикмахерскому искусству. Вручение дипломов, сертификатов, торжественные мероприятия, конкурсы мастерства растягиваются на несколько дней.

Кроме того, нередко парикмахерские и салоны в преддверии профессионального праздника и в течении нескольких дней после него проводят различные акции для клиентов. Посетителям могут предложить:

скидки на стрижку

акции на комплекс уходовых процедур для волос

участие в качестве модели в соревнованиях мастеров парикмахерского искусства

Также к 13 сентября бывают приурочены различные соревнования в мастерстве на городских, региональных и всероссийских конкурсах. За победу в таких состязаниях лучшие мастера получают дипломы, которые положительно влияют на их карьеру.

Фото: shutterstock.com День парикмахера в России

Какие поздравления с днем парикмахера можно подготовить

Какой День парикмахера обходится без поздравлений? Каждому специалисту приятно, когда те, ради кого он трудится каждый день, ценят его мастерство. Можно сказать, что добрые слова и подарки в честь профессионального праздника для каждого парикмахера так же приятны, как и поздравления с днем рождения.

Разумеется, для поздравления необходимо составить текст. Предлагаем вам пару шаблонов, которые можно будет взять за основу.

Руководитель может зачитать своим сотрудникам следующее поздравление:

«Дорогие коллеги! Поздравляю с нашим профессиональным праздником — Днем парикмахера! Я желаю всем нам довольных клиентов, модных стрижек, острых ножниц и ярких красок! Пусть наша работа состоит только их порхания вокруг кресла и веселого жужжания машинок, пусть дни летят быстро и легко, а работа всегда приносит гордость и удовлетворение!»

Для коллег текст поздравления может быть немного иным:

«Дорогие друзья, поздравляю всех нас с Днем парикмахера! Пусть волосы наших клиентов растут быстро, укладываются легко, стригутся в удовольствие. Пусть краски будут самыми качественными и яркими, как и вся наша жизнь!»

Что касается профессиональных подарков, то человеку, не знакомому с индустрией красоты, будет сложно подобрать для мастера действительно достойный подарок. Тем не менее если вы хотите порадовать вашего парикмахера, то всегда можете узнать, что именно ему необходимо для комфортной работы.

Не исключено, что парикмахера порадуют не только профессиональные ножницы, расчески, фен или зажимы для волос, но и вещи, которые позволят работать с удовольствием:

удобная обувь

тренажеры для снятия усталости рук

ортопедическая подушка для ног

термос для чая или кофе

абонемент в бассейн

курс массажа

Фото: shutterstock.com Поздравления с Днем парикмахера

Когда в мире появились профессиональные парикмахеры

Ну и, конечно, каждому парикмахеру будет приятно, если близкие и друзья знают историю его профессии. Вот несколько интересных фактов об истории парикмахерского искусства:

Первые упоминания в письменных источниках о мастерах, изготавливающих парики, относятся к периоду Древнего Египта.

Уже тогда парикмахеры использовали для стрижки прообразы современных ножниц.

Окраска волос в древности производилась в основном с помощью хны или басмы.

Первые салоны красоты упоминаются в сочинениях древнегреческих авторов.

Именно древние греки ввели в моду уход за волосами с использованием отваров трав.

Волосы древние мастера завивали с помощью нагретых на огне металлических прутов.

В Средние века парикмахерское дело стало поистине искусством благодаря моде на высокие прически со сложными элементами: в качестве украшения использовали макеты кораблей, корзины с фруктами, птичьи гнезда, модели замков.

Первые школы по обучению парикмахерскому искусству появились в XIX веке в Америке.

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