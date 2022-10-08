Угра: последнее сражение за освобождение Руси от ордынского ига

Фото: wikipedia.org

«Стояние на реке Угре»

8 октября 1480 года началось стояние на реке Угре — последний бой, который государь всея Руси Иван III дал ордынской армии хана Ахмата. Это сражение, продолжавшееся несколько дней, знаменовало качественное изменение в положении русского государства: именно с него началось возвышение Руси, которое закончилось при внуке Ивана III завоеванием последних осколков Золотой Орды — Казанского, Астраханского и Сибирского ханств. О том, как Русь шла к независимости от орды, — в материале NEWS.ru.

Русь под игом

Правление Ивана III стало одним из наиболее важных и значимых в истории России. Заслугой этого государя стало появление русского централизованного государства, именно он завершил объединение удельных княжеств Северо-Западной Руси, при нем на Русь пришла высокая культура Возрождения, приехали искусные мастера из Италии, велось масштабное каменное строительство.

Наконец, Иван III первым сформулировал имперскую миссию России, обратился к наследию Византийской империи. При нем Россия обрела герб — двуглавого орла, а дом Рюриковичей породнился с Палеологами, последней императорской династией Константинополя. Но, пожалуй, главным достижением Ивана III, за которое его почитали уже современники, стало избавление России от унизительного данничества Золотой Орде, продолжавшегося 248 лет.

В 1242 году монгольские орды под предводительством хана Батыя, внука Чингисхана, закончили завоевание Руси. Хотя Русь была в то время самой большой среди всех стран Европы, населена множеством людей, обладала развитыми экономикой и культурой, она оказалась слишком слаба, чтобы успешно сопротивляться захватчикам. Причиной этого стал распад единого древнерусского государства, разделившегося на множество удельных княжеств, в котором положение великого князя владимирского было лишь местом «первого среди равных». Власти, объединявшей всю Русь, просто не существовало.

Хотя вместе войско русских князей было гораздо сильнее армии Батыя, монголы били дружины отдельных княжеств поодиночке. Удельные князья сидели под защитой городских стен, надеясь, что они устоят или монгольское войско пройдет мимо. Лишь великий князь владимирский Юрий Всеволодович решился дать монголам генеральное сражение на реке Сить и проиграл эту битву.

Русь была покорена, установилось ордынское иго. Русские княжества более не были независимыми государствами, теперь каждый князь должен был признать верховную власть хана Золотой Орды.

Фото: wikipedia.org Бату Хан (Бат хаан) работа современного монгольского художника Уртнасангийн Бутээла

Захватчики вмешивались даже в традиционный порядок передачи власти: всякий наследник князя не получал титул по праву рождения, он должен был ехать в ставку хана, клясться ему в верности и уже из рук повелителя Золотой Орды получать ярлык, то есть жалованную грамоту на княжение. Княжеские дружины были обязаны по первому требованию хана выступать в поход на его врагов, даже если это были другие русские князья, не желающие жить под властью Орды.

Приняв вассальную зависимость, русские княжества платили дань хану: примерно 1,5 тонны серебра ежегодно, около 20% всех доходов страны. Регулярный вывод значительных для Средневековья средств разорял русскую экономику.

Хотя князья подчинились Золотой Орде, ее ханы рассматривали русские земли как чужую территорию, поэтому ордынские войска регулярно приходили на Русь пограбить. Разорялись и сжигались города, уничтожались посевы, угонялся скот, пленные становились рабами. Поэтому ордынское иго воспринималось на Руси как величайшая несправедливость и национальное унижение, с которым надо бороться всеми возможными силами. Русские книжники писали: как древние иудеи оказались под ярмом вавилонского рабства, так и Русь вынуждена претерпевать мучения от иноверцев, чтобы затем обрести свободу.

Путь к независимости

Первый шаг к обретению независимости был сделан князем московским Дмитрием.

Когда в Золотой Орде наступил период смуты, к власти пришел наместник Мамай. Он правил Ордой, свергая неугодных ханов и устанавливая новых по своей воле. В 1374 году Дмитрий перестал платить Орде дань, объясняя это тем, что ее правители незаконны.

В 1380 году на Куликовом поле состоялось великое сражение, в котором войско Золотой Орды, отправившееся в карательный поход во главе с Мамаем, потерпело тяжелое поражение от объединенных сил русских княжеств. Впервые за несколько столетий Русь выступила как единое целое, как страна, готовая сражаться за свою независимость.

Но сила Орды все еще была велика, хан Тохтамыш совершил новый поход на Москву и снова подчинил русские княжества. До освобождения оставалось еще сто лет.

Фото: wikipedia.org Разорение Москвы Тохтамышем

В начале XV столетия орда начала слабеть. Государства кочевников вообще довольно неустойчивы и часто распадаются за жизнь одного-двух поколений. Золотая Орда держалась куда дольше во многом благодаря тому, что ее постоянно подпитывала русская дань. Но к 1420 году начался распад и этого огромного государства, простиравшегося от Дуная на западе до Сибири на востоке и пустынь Средней Азии на юге.

Правители отдельных земель перестали подчиняться хану и сами объявили себя ханами. Так появились Сибирское, Узбекское, Казанское, Крымское ханства. Распад Золотой Орды ослабил угрозу Руси, но не избавил от нее полностью, ведь каждое из татарских ханств считало себя преемником державы хана Батыя и требовало от русских платить дань.

Кроме того, отдельные ханы не оставляли стремления вновь объединить золотоордынские владения. Наибольших успехов в этом достиг Ахмат, хан Большой Орды.

Объединение Руси

Большая Орда была центральными владениями Золотой Орды, там находилась ордынская столица — город Сарай. Поэтому ханы Большой Орды считались верховными ханами, им должны были подчиняться остальные ханы, чьи земли когда-то входили в состав Золотой Орды.

В это же самое время великий князь московский Иван III продолжал собирать под свою руку русские земли. В 1471 году он покорил Новгородское княжество и стал править им, не испрашивая ярлыка на княжение у хана Ахмата.

В ответ Ахмат начал вести переговоры с Казимиром IV — королем Польши и великим князем Литовским, рассчитывая привлечь его на свою сторону в будущей войне с Русью. Послы Ахмата привезли в Краков ханский ярлык, отдающий Новгород под власть Литвы. Но, несмотря на недружественные отношения с Москвой, поляки пока опасались воевать против Ивана III, ведь русские войска уже не раз демонстрировали свою силу в походах на польско-литовские земли.

В 1460–1470 годах Русь под управлением Ивана III превратилась в сильное централизованное государство. Самовластное боярство подчинилось державной воле великого князя. Сепаратистские устремления отдельных княжеств были подавлены самым суровым образом. А те удельные и независимые княжества, что еще сохраняли самостоятельность, всё больше подчинялись Москве. Их правители хорошо понимали, что вскоре им придется войти в состав единой русской державы.

Прямой конфликт

В 1472 году Ахмат прислал в Москву посольство, которое в ультимативной форме потребовало от Ивана III немедленно подчиниться Большой Орде и выплатить дань. Некоторые источники рассказывают, что великий князь московский на торжественном приеме демонстративно разорвал ханское послание и приказал казнить послов. Но, скорее всего, этот рассказ — художественное преувеличение, а на деле всё прошло куда спокойнее. Москва просто отказалась вести переговоры с Сараем и не признала ханскую власть.

В ответ Ахмат отправил войско в карательный поход. Оно вторглось на русскую землю и подошло к городку Алексин к югу от Москвы. Взятие Алексина открывало путь к литовской границе и могло заставить короля Казимира IV вступить в войну. Но к Алексину быстро подошли русские полки. Попытка татар переправиться через реку Ока была остановлена, армия Ахмата понесла тяжелые потери и отступила. Иван III после этой победы прекратил платить дань Орде.

Фото: wikipedia.org Иван III

Потерпев поражение на Руси, Ахмат добился успеха в Крымском ханстве, которое ему удалось подчинить в 1476 году. Получив в свои руки мощный и богатый Крым, Ахмат стал готовиться к новой атаке на Русь, вновь собираясь привлечь к походу Казимира IV.

Окончательно подтолкнули Ахмата к военному вмешательству в русские дела события, случившиеся в семье великого князя московского. Младшие братья Ивана III князья Андрей Углицкий и Борис Волоцкий в феврале 1480 года восстали против старшего брата. Они жаловались на вмешательство великого князя в их внутренние дела и несправедливый раздел военной добычи — большую часть захваченного получала Москва. Братья собрали войско в Угличе и попытались пойти на север, чтобы взбунтовать Новгород, но московские отряды преградили им путь.

Тогда князья Андрей и Борис направились на запад, к границе с Литвой, одновременно послав Казимиру IV письмо с просьбой о помощи. Король Польши великий князь Литовский укрыл мятежников на своей земле, дал им припасы, но в войну вступать не стал, выжидая удобного момента.

Ахмат, получив известия о междоусобице на Руси, посчитал, что лучше времени для атаки не найти. Он полагал что Иван III слаб, конфликт с братьями отвлекает большую часть московского войска, поэтому именно сейчас русские земли беззащитны. Летом татарские полки выступили в поход на Москву. Ахмат хвалился, что разгромит Ивана III, сожжет Москву и навсегда вернет Русь под власть Большой Орды.

Хан решил избрать необычный путь для нападения на русское государство — не с востока, через земли Нижегородского удела, как обычно нападали татары, а с юга, в районе реки Оки, где Русь граничила с Литвой. Это был смелый маневр, который действительно мог привлечь Казимира IV к вступлению в конфликт с Иваном III. Историк Николай Борисов так описывал сложившуюся ситуацию:

Братья не звали на Москву ни татар, ни литовцев. Но в то же время вполне естественно, что раскол в московском княжеском семействе подавал новые надежды и Казимиру, и Ахмату. Переговоры между ханом и королем оживились, и вскоре было достигнуто соглашение об их совместном ударе на Москву. В июне 1480 года хан Ахмат вместе со своими шестью сыновьями и племянником Кайсымом выступил в поход. Они вели на Русь «бесчисленое множество татар». Хан вел свою орду медленно, ожидая подхода войск Казимира IV.

Но, рассчитывая на прибытие могущественного союзника, хан Ахмат потратил слишком много времени. Его искусный обходной маневр дал Ивану III возможность собрать достаточно сил.

Подготовка

Русская разведка внимательно следила за продвижением татар, все перемещения татарских частей сразу становились известны в Москве. В июне 1480 года передовые силы Ахмата подошли к русской границе. Великий князь московский собрал все имевшиеся у него силы и выступил к Оке, где, по данным разведки, должны были оказаться ордынские отряды.

К этому времени войско хана наконец собралось в единый кулак, сосредоточив все полки, ранее рассеянные на марше, и переправилось через Оку в том месте, где не было московской рати. Но время было потеряно. Русские части уже стояли поблизости, развернув полевую артиллерию, и ждали атаки татар. Ахмат не захотел давать бой в такой позиции, ведь полки Ивана III хорошо укрепились и татарское войско неизбежно понесло бы тяжелые потери.

Фото: wikipedia.org «Стояние на реке Угре»

Он придумал новый план — уйти в литовские земли, обойти Москву и вторгнуться с запада, где никогда не ходили армии Большой Орды, где у Ивана III не было войск и где можно было объединить силы с войском Казимира IV. Ахмата обнадеживал и тот факт, что князья Андрей Углицкий и Борис Волоцкий всё еще отказывались подчиняться старшему брату, продолжая свой мятеж.

После того как ордынское войско растворилось в лесах между Калугой и Смоленском, Иван III и его воеводы потеряли возможность следить за врагом. Они знали, что татары ушли на запад, но где ордынцы нанесут следующий удар, не понимал никто.

В конце сентября Иван III с основными военными силами вернулся в столицу, опасаясь, что на Москву совершат набег князья Андрей и Борис. Иван Молодой, сын и наследник Ивана III, с оставшимися войсками был послан на запад на реку Угру с приказом удерживать броды и внимательно следить за действиями Ахмата. Успешная переправа войска Большой Орды означала почти неминуемое военное поражение Руси и крушение надежд на объединение русских земель. Русь рисковала вернуться к ситуации столетней давности, когда, одержав победу над Мамаем, князь Дмитрий Донской был вынужден подчиниться хану Тохтамышу.

Степень риска отлично понимал сам Ивана III, он даже сказал своей жене великой княгине Софье брать в обоз всю государственную казну и отправляться на север в Белоозеро, куда не могли быстро дойти ни ордынцы, ни Литва. Иван III приказал ехать до самого Белого моря, если русское войско потерпит поражение и татары возьмут Москву.

Сидя в своем дворце в Москве, Иван III совещался с митрополитом и боярами. Он спрашивал ближайших советников, стоит ли пытаться остановить ордынское войско или покориться татарам, вновь признав их власть. Православная церковь и русская аристократия решительно высказались за продолжение войны.

В этот момент удача повернулась лицом к Ивану III. В Москву прибыли послы его братьев. Узнав о набеге Большой Орды, они исполнились патриотического чувства. Князья Андрей и Борис решили в трудный для отечества час забыть про прежние обиды и встать на сторону старшего брата, чтобы спасти свое государство и свой народ от нового порабощения.

Великий князь простил братьев и приказал их полкам двигаться на соединение с основными силами русской армии. 3 октября Иван III выступил в военный поход из Москвы к Угре. Русские полки отправлялись на решающую битву движимые одним желанием: победить или умереть.

Фото: wikipedia.org Военные действия в 1480 году между войсками хана Большой Орды Ахмата и войсками великого князя московского Ивана III при поддержке войск вологодского князя Андрея Меньшого

И тут Ивану III вновь улыбнулась удача. Московские дипломаты смогли договориться с Крымским ханом Менгли-Гиреем. Он совсем недавно смог вернуться к власти с помощью войск Османской империи. Близ города Воротынск татарское войско должно было соединиться с литовской армией Казимира IV. Объединенную силу Литвы и Орды русским было не одолеть. Но тут Казимир получил вести, что в набег на Подольские земли Великого княжества Литовского отправился Менгли-Гирей. Желая спасти Литву от разграбления, Казимир IV приказал немедленно отводить войска на юг.

Не дождавшись союзника, Ахмат решил не останавливаться, ведь победы над Русью требовала вся знать Орды, все ее войско. Отступить — значит показать всем свою слабость и наверняка лишиться власти.

Стояние

Сохранение и поддержание престижа государства требовали показать Москве силу Орды. Подойдя к Угре, где с небольшими силами стоял князь Иван Молодой, татары предприняли несколько попыток с разбега овладеть охраняемыми переправами. 8 октября к Угре подошли главные силы во главе с самим ханом и опять попытались форсировать реку, но были отбиты совсем небольшими силами Ивана Молодого, закрепившимся на берегу. Вскоре к Угре прибыла и большая русская рать.

Началось стояние на Угре. Русские артиллеристы и стрелки, на обучение и оснащение которых Иван III тратил много времени и денег, показали себя с самой лучшей стороны. Под плотным огнем пушек и пищалей татарским всадникам никак не удавалось переправиться на другой берег.

Но хан Ахмат не терял веры в победу. Он во всеуслышание заявлял:

Даст Аллах зиму на вас, когда все реки станут, то много дорог будет на Русь.

26 октября Угра встала, крепкий лед превратил поверхность реки в удобную переправу в любом месте. Удержание бродов более не имело смысла. Великий князь Иван III приказал своим полкам как можно быстрее отступить к Кременцу, а затем к Боровску, где объединить все силы и дать генеральное сражение.

Отступление посеяло панику среди русских воинов — многие решили, что татары уже переправились на другой берег и идут прямо на Москву. С большим трудом в войске удалось навести порядок. И тут сработала военная хитрость, задуманная Иваном III чуть раньше. Великий князь московский еще в начале октября отправил князя Василия Звенигородского с небольшим отрядом отборных воинов в набег на столицу Большой Орды Сарай. Спустившись на лодках по Волге, русские быстро достигли лишенного защиты города, захватили и сожгли его, после чего отступили с богатой добычей.

Фото: wikipedia.org Москва

Появление в глубоком тылу вражеского войска испугало Ахмата. В это время ударили сильные морозы. Хан понял, что победа упущена, и приказал своему войску отступить. По дороге домой татары разграбили земли своего союзника Казимира IV. Вероятно, Ахмат нашел в этом некоторое удовлетворение, отомстив правителю Польши и Литвы за провал своего похода на Русь.

Историк Юрий Алексеев писал:

Стояние на Угре завершилось полным поражением Ахмата — военным, политическим и моральным. Осознание этого основного факта — крушения своего военно-политического плана в союзе с Литвой поставить на колени русскую землю, крушения своих великодержавных амбиций, архаических по форме и реакционных по существу, и было, очевидно, главной причиной, заставившей Ахмата отказаться от продолжения похода против русского государства и отвести Орду в южные степи.

Возвратившийся домой, хан Ахмат потерял силу и авторитет в Орде. Вскоре на его ставку внезапно напали. Ахмат был убит в бою с Тюменским ханом Ибаком. После этого Большая Орда начала клониться к закату и уже никогда более не могла собрать такие силы, какие Ахмат вывел на Угру в 1480 году. Свержение ордынского ига стало свершившимся фактом. Никто из наследников Золотой Орды не пытался претендовать на власть над Русью.