Хвоя не мусор, а лайфхак с характером: варю настой — и тля с огорода сваливает без химии

Сосновые иголки многие бросают под кусты как мульчу, и на этом все. А зря: из обычной хвои получается рабочее средство против вредителей, которое не требует ни денег, ни сложных навыков. Особенно выручает там, где тля портит все подряд.

Готовится просто. Беру около килограмма хвои — подойдет и свежая, и сухая, — заливаю пятью литрами воды и убираю в тень. Важно не забывать перемешивать каждый день: за неделю хвоя отдает воде все полезное. Потом процеживаю, доливаю воду до исходного объема и добавляю ложку-две жидкого мыла, чтобы настой лучше держался на листьях.

Опрыскиваю вечером или утром, обязательно прохожусь по нижней стороне листьев — там тля сидит чаще всего. Повторяю раз в неделю. Запах хвои вредителям не нравится, и они быстро уходят. Растения при этом не страдают, а плоды остаются чистыми.

Марина Макарова
