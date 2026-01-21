Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 17:34

Натрите картофель и кабачок: запекаю в форме под сметанной заливкой — нежная запеканка для легкого вечера

Натрите картофель и кабачок: запекаю в форме под сметанной заливкой — нежная запеканка для легкого вечера. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина, когда хочется чего-то полезного и сытного одновременно.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая сырная корочка, под которой скрывается нежная, сочная и ароматная масса из картофеля и кабачка, томленная в сметанно-яичном соусе.

Для приготовления вам понадобится: 3 средние картофелины, 1 молодой кабачок, 1 луковица, 3 яйца, 200 г сметаны, 100 г твердого сыра, соль, молотый черный перец, растительное масло. Картофель и кабачок очистите и натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте. Хорошо отожмите лишний сок из овощной массы. В глубокой миске взбейте яйца со сметаной, солью и перцем. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите овощную массу, равномерно распределите. Залейте овощи сметанно-яичной смесью. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки. Дайте запеканке немного остыть в форме. Подавайте теплой, дополнив ложкой сметаны или свежей зеленью.

