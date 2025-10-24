Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 17:28

Насыпной яблочный пирог «3 стакана»: готовим самый простой десерт без замеса теста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог — настоящая магия простоты, когда из минимума ингредиентов получается невероятно вкусный десерт. Рассыпчатая структура, сочная яблочная начинка и хрустящая корочка создают идеальную гармонию. Рецепт, который выручит, когда гости на пороге, а времени на сложную выпечку совсем нет.

Готовлю я так: в глубокой миске смешиваю по одному стакану муки, манки и сахара. Добавляю половину чайной ложки соли, пакетик ванильного сахара и разрыхлитель. 60 граммов холодного сливочного масла натираю на крупной терке в сухую смесь и перетираю руками в крошку. Форму для выпечки смазываю маслом, высыпаю половину полученной крошки и распределяю равномерно по дну. Сверху выкладываю 6-7 очищенных и нарезанных тонкими дольками яблок. Заливаю яблоки 100 мл молока и посыпаю оставшейся крошкой. Выпекаю при 180 °C около 40–45 минут до золотистого цвета. Пирог получается рассыпчатым снаружи и сочным внутри.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

