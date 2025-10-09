Нашествие летучих мышей на Москву: опасны ли они, что делать, если укусят

Сотни москвичей столкнулись с внезапным нашествием летучих мышей. Они залетают в квартиры и на балконы, пугая людей. Почему это происходит, опасны ли эти животные на самом деле, правда ли, что они переносят бешенство, как правильно вести себя при встрече с незваным гостем и что делать при укусе — в материале NEWS.ru.

Почему летучие мыши залетают в квартиры

Жители Московского региона массово жалуются на то, что летучие мыши проникают в квартиры и на балконы через приоткрытые окна. При этом они долетают даже до 20-х этажей. Больше всех «атакам» подвержены жилые дома рядом с лесами.

«Летучие мыши действительно активизируются осенью, залетают в жилые дома нередко. Они ищут себе место для зимовки. Мышки, которые обитают в средней полосе, в основном питаются летающими насекомыми. Но все жучки, паучки, комарики, мушки уже ушли на зимовку, и, собственно, мышкам тоже пора уже на заслуженный зимний отдых», — рассказал NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков.

По его словам, нередко летучие мыши залетают в чердачные помещения, так как там более или менее сухо и тепло, и остаются там на зимовку.

Опасны ли летучие мыши

Многие москвичи опасаются, что летучие мыши переносят бешенство. Шеляков отметил, что это действительно так, но зараженных животных единицы.

«Они, как любые теплокровные, могут распространять зоонозы (группа инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых передаются человеку от других животных. — NEWS.ru). Но, к счастью, эти случаи настолько редки, что они даже в общую статистику не заносятся», — объяснил ветеринар.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Он добавил, что часто люди пугаются, когда летучая мышь залетает к ним в квартиру, так как многим они кажутся посланниками нечистых сил. В результате они начинают выгонять зверька.

«Мышка с испугу мечется по комнате, ударяется, может травмироваться. И конечно, людям кажется, что она бешеная, злая, агрессивная», — сказал Шеляков.

Однако это вовсе не является признаком того, что животное заражено. По его словам, насторожиться стоит, только если мышь ведет себя странно, например, садится на плечо, тычется в щеку.

«При таких заболеваниях, как бешенство, мы видим в первую очередь изменение поведения», — резюмировал он.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы отметили, что летучие мыши играют важную роль в экосистеме города. В частности, они помогают контролировать численность насекомых, поддерживают пищевые цепи, а также являются показателем экологического здоровья природных территорий столицы.

Что делать, если укусила летучая мышь

В случае укуса летучей мыши рану следует незамедлительно промыть большим количеством воды с мылом, заявил терапевт Иван Еременко. Он также посоветовал обработать это место антисептиком.

«Если контакт произошел, важно как можно быстрее обратиться в травмпункт для проведения курса антирабической вакцинации», — предупредил Еременко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он отметил, что вирус бешенства может передаваться не только через укусы, но и через попавшую на поврежденную кожу слюну животного. Болезнь поражает центральную нервную систему. Бешенство чревато летальным исходом, если вовремя не начать профилактику, заключил врач.

Что делать, если на балкон залетела летучая мышь

Если летучая мышь залетела в дом, достаточно просто оставить окно открытым, и она сама найдет выход, сообщил Шеляков. Он напомнил, что это краснокнижные животные, поэтому не стоит хватать их, пытаться ударить.

«Если уже вы заметили, что она у вас заснула, то, конечно, спящую мышку уже нельзя выбрасывать на улицу, выносить ее на холод. Она замерзнет и скорее всего больше не проснется. В таких случаях стоит обратиться, например, в Центр реабилитации рукокрылых, работающий при Московском зоопарке. Или просто звоните 112, они сами направят куда надо», — посоветовал ветеринар.

По его словам, после звонка приедут специалисты, поместят летучую мышь в специальный холодильник с температурой примерно +3–4 градуса и увезут.

«Они перезимуют себе спокойно в центре, а в мае их выпустят на волю», — объяснил Шеляков.

Можно ли оставить летучую мышь на своем балконе зимовать

По словам Шелякова, при желании можно оставить спящую летучую мышь зимовать на балконе. Это безопасно, уточнил он.

«Сейчас чердаки, где летучие мыши обычно зимовали раньше, закрывают, поэтому мест для анабиоза у них, мягко сказать, немного. Так что если вы создадите ей комфортные условия, конечно, она будет безмерно вам благодарна. Плюсик в карму», — сказал ветеринар.

Он подчеркнул, что для зимовки летучей мыши нужно чистое сухое помещение без сквозняков. Главное, чтобы температура не опускалась до отрицательных значений, лучше всего, если столбики термометров будут показывать не больше +5 градусов, отметил Шеляков.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«+10 градусов считается уже многовато», — уточнил он.

