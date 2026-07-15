Нашел невероятное применение баклажанам — готовлю сицилийскую капонату до самой осени. Рагу покажется пресным

Обычное рагу из баклажанов — это скучно. А вот если добавить туда зеленые оливки, каперсы и винный уксус, получается настоящая сицилийская сказка.

Ингредиенты

баклажаны — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., томаты (помидоры) — 400 г, оливки с лимоном — 100 г, каперсы — 1 ст. л., уксус красный винный — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., масло оливковое — 4 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу

Как готовлю

Сначала режу баклажаны кругляшами, солю и оставляю на 15 минут в дуршлаге — пусть стекут лишняя горечь и сок. Тем временем шинкую лук перьями, а помидоры рублю кубиками. После промываю и обсушиваю баклажаны, обжариваю их с луком на оливковом масле минут 15. Самое интересное — когда добавляю к овощам помидоры, оливки, каперсы, уксус, сахар и перец. Тушу все вместе еще 10–15 минут, периодически помешивая. Подаю обязательно холодным — так вкус становится ярче, насыщеннее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Кусочки баклажанов не разварились в кашу, а остались упругими, и каждый пропитался кисло-сладким соусом. Мой совет: дайте ей настояться ночь в холодильнике — наутро вкус станет в разы насыщеннее и глубже. Идеальная история для выходного дня.