Нарколог рассказал, как уберечь ребенка от наркотиков Нарколог Тетюшкин рассказал, как уберечь ребенка от употребления наркотиков

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Врач-нарколог Михаил Тетюшкин поделился советами, как уберечь ребенка от употребления наркотиков. По его словам, родителям нужно наладить гармоничный контакт с ребенком, чтобы тот не боялся обсуждать свои проблемы с ними. Как заверяет специалист, риск возникновения зависимости при налаженном диалоге с родными значительно ниже. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Доктор Утин».

Если ребенок может контактировать, говорить с родителями, если он не боится говорить, обсуждать проблемы с родителями, то риск того, что он пойдет решать их путем приема психоактивных веществ, гораздо ниже, — подчеркивает Тетюшкин.

Он отметил, что на развитие наркомании может влиять как инфантилизм, так и строгое воспитание. В первом случае ребенок может почувствовать вседозволенность, попробовать наркотики и не остановиться. Во втором — это будет попытка сбежать из «ежовых рукавиц».

При этом нарколог добавил, что проба наркотиков не равняется зависимости. В том случае, если ребенок попробует наркотики и не побоится обсудить это с родителями, велик шанс того, что он не «подсядет» на них.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн обозначил характерные черты среднестатистического москвича, употребляющего наркотики. Согласно данным его исследования, возрастная группа 20–39 лет составляет подавляющее большинство зарегистрированных наркоманов. Что касается распределения по полу, то около 80% зарегистрированных больных являются мужчинами.