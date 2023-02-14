Нарколог объяснил, как помочь близким избавиться от алкоголизма Нарколог Стеценко призвал дать алкоголикам возможность опуститься на дно

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Алкоголикам следует дать возможность опуститься на дно, чтобы у тех проснулось реальное желание что-то изменить, объяснил нарколог Олег Стеценко. Он рассказал «Слову и Делу», что у пьющих людей формируется негативизм к своим помощникам, им кажется, что их никто не понимает. Близкие не смогут ничего доказать своим примером хорошего образа жизни, поэтому следует на время устраниться и дать зависимому свободу действий.

Фактически есть только один способ мотивации алкоголика — доведение его до дна. Если вы хотите помочь алкоголику — оставьте его наедине с проблемой. Чем дольше семья, друзья, коллеги, соседи по даче будут о нем беспокоиться, тем больше они будут продлевать состояние, в котором он находится сейчас, — пояснил специалист.

Стеценко уточнил, что алкоголик должен просыпаться там, где уснул, в той одежде, в которой и пришел домой. По словам врача, пока он будет просыпаться после употребления в чистой одежде на чистых простынях со стаканом минеральной воды и таблеткой на тумбочке, у пьющего человека не возникнет понимания, что пора что-то менять.

Как только у человека просыпается желание захотеть бросить пить, он сталкивается с другой проблемой — уверенностью в том, что ничего не получится, рассказал невролог. В такой ситуации будет полезно пообщаться с тем, кто сумел бросить пить. Тогда, по словам врача, у алкоголика не будет ощущения полной безысходности своего положения. Бывшему алкоголику зависимый поверит гораздо быстрее, чем своим близким, друзьям и коллегам.

Невролог Александр Комаров ранее объяснил, что бокал вина или стакан пива не спасут человека от деменции. Врач отметил, что спиртное приводит к развитию очень опасной алкогольной деменции, или болезни пика, опровергнув данные исследования южнокорейских ученых о пользе алкоголя.