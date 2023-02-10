Невролог развеял миф о пользе пива как средства от деменции Невролог Комаров заявил, что алкоголь не может снизить риски развития деменции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бокал пива или вина никак не спасет от деменции, поскольку любое спиртное наносит несопоставимый вред организму, заявил NEWS.ru невролог Александр Комаров. Так он прокомментировал исследование южнокорейских ученых, согласно которому у употреблявших один стакан пива или бокал вина пациентов риск развития деменции снижался на 21% по сравнению с трезвенниками. Эксперты предположили, что небольшие дозы алкоголя могут защитить человека от слабоумия, так как снижают воспаление в мозге и улучшают циркуляцию крови. Комаров отметил, что спиртное приводит к развитию очень опасной алкогольной деменции, или болезни пика.

От деменции алкоголь никак не спасает, а наоборот, приводит к развитию болезни пика и алкогольной деменции. Она быстрее развивается у людей, которые ежедневно пьют алкоголь. Алкоголь отрицательное влияет и на деменцию альцгеймерческого типа. Спиртное сопровождает болезнь и в некоторых аспектах комбинирует с Корсаковским синдромом, что ухудшит прогноз пациента на выздоровление, ― пояснил невролог.

Комаров добавил, что алкоголь наносит непоправимый вред организму даже независимо от количества выпитого, так как у человека при ежедневном употреблении спиртного меняется психическое поведение.

Даже если ежедневно пить банку пива или бокал вина, это вредно, что бы не говорили маркетологи винной промышленности. У алкоголя есть прямая зависящая составляющая, и через месяц приема алкоголя в виде банки пива или бокала вина понадобится уже по две банки пива и два бокала, особенно молодым людям, ― подытожил специалист.

Ранее невролог Татьяна Щербакова рассказала, что постоянное обучение и познание нового могут способствовать предотвращению деменции или снижению ее развития. Она добавила, что в профилактике заболевания могут также помочь регулярная физическая активность и социализация.