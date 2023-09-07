Нарколог назвал признаки, указывающие на развитие алкоголизма Нарколог Дмитриев назвал непреодолимую тягу к спиртному признаком алкоголизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из основных признаков развития алкоголизма является непреодолимая тяга к спиртным напиткам, предупредил психиатр-нарколог Александр Дмитриев. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что сначала формируется психологическая зависимость — постепенно появляется желание пить чаще и больше, теряется контроль за количеством выпитого.

В это время происходит увеличение частоты и количества употребления алкоголя, появляется непреодолимая тяга к алкоголю, и в конечном итоге теряется контроль за количеством потребляемого алкоголя, — пояснил Дмитриев.

По словам специалиста, психологическая зависимость определяется по изменению отношения к спиртному. Физическая зависимость возникает позже. В это время организм адаптируется к ежедневному употреблению алкоголя. Человек просто не может отказаться от спиртного — ему плохо без новой дозы, возникает похмельный синдром.

В этот период человеку очень сложно справиться с похмельным синдромом, и чтобы его снять, он снова употребляет. Ему кажется, что становится лучше, но через какое-то время становится хуже, и снова эта цепочка повторяется, — заключил нарколог.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что привычная манера употребления виски — смакование во рту — усугубляет пагубное воздействие напитка на организм. По его словам, таким образом на человека воздействует еще больше этанола.