Хирург объяснил, почему виски вреднее водки Хирург: смакование виски ускоряет всасывание спирта, нанося еще больший вред

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Привычная манера употребления виски — смакование во рту — усугубляет пагубное воздействие данного напитка на организм человека, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов. Медик объяснил, что таким образом человек быстрее пьянеет, так как алкоголь поступает в кровь в обход печени.

Виски ассоциируется с двумя группами людей. Первые — «лорды», смакующие неторопливо напиток у камина в теплом пледе. Вторые — молодежная тусовка. Но буро-желтый напиток не самый приятный, каким его привыкли показывать. Во-первых, смакуя виски во рту, быстрее пьянеют, чем от водки, так как во рту алкоголь быстрое всасывается и распределяется с кровью в обход печени, — подчеркнул Умнов.

Собеседник добавил, что из-за смакования спирт не расщепляется, из-за чего на клетки человеческого организма воздействует еще больше этанола.

Ранее Умнов рассказывал, что самостоятельно алкоголик с водочной зависимостью справиться в большинстве случаев не может, необходимо лечение, состоящее из нескольких этапов. Он подчеркнул, что самый эффективный способ избавить пациента от вредной привычки — выработать у него отвращение к употреблению данного напитка.