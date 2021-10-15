«Напугать и бюджет наполнить»: адвокат о решении Верховного суда по маскам

Решение Верховного суда, который назвал нахождение в магазине без маски значительным правонарушением, является политическим. Оно может преследовать две цели: «напугать и бюджет наполнить», заявил NEWS.ru адвокат Максим Пашков. Он подчеркнул, что на первый раз можно было бы ограничиться и предупреждением.

Для меня более важная ситуация, когда лица, болеющие [коронавирусом], куда-то выходят. Это гораздо более опасно. Насчёт маски я бы поспорил с выводами Верховного суда. Полагаю, что это решение больше политическое. Да, это правонарушение, но называть его значительным я бы не стал. Я считаю, что можно ограничиться и предупреждением, если кто-то нарушил, — подчеркнул Пашков.

По его словам, Верховный суд не знает, что происходит в регионах, где «минимум две трети посетителей» ходят без масок по торговым центрам. Адвокат отметил, что решение может преследовать как профилактические цели, чтобы люди ходили в масках, так и являться способом наполнения бюджета.

Почему бы одной пулей двух зайчиков не убить: и напугать, и бюджет наполнить. Ковидные ограничения имеют под собой санитарно-медицинскую подоплёку, но используются по-разному, — добавил адвокат.

Юрист Василий Воробьёв в разговоре с NEWS.ru отметил, что после решения Верховного суда не получиться отменять протоколы по административным правонарушениям за нахождение в магазинах без маски. Раньше это удавалось сделать на основании незначительности деяния и того, что не было причинено общественной опасности. Воробьёв назвал решение Верховного суда «достаточно обоснованным» для усиления контроля.

Ранее Верховный суд рассмотрел жалобу жителя Якутии, которого привлекли к административной ответственности за невыполнения правил поведения при ЧС. Мужчина хотел обжаловать штраф, но Верховный суд назвал нахождение в магазине без маски во время пандемии значительным правонарушением.