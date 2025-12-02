Наполеон больше не делаю. Вместо него — торт «Шоколад на кипятке», влажный и нежный бисквит с кремом

Шоколадный торт — вечная классика, но как часто он получается суховатым или слишком плотным? Секрет идеального, невероятно влажного и воздушного шоколадного бисквита кроется в одном неожиданном ингредиенте — кипятке. Торт «Шоколад на кипятке» — это именно та магия, когда простая технология дает потрясающий результат. Кипяток, влитый в тесто, «заваривает» какао, раскрывая его вкус по максимуму, а также делает структуру бисквита нежной и пористой, словно мочалку, которая идеально впитывает крем. Этот рецепт — спасение для начинающих, потому что здесь практически невозможно ошибиться. А в сочетании с воздушным пудинговым кремом вы получаете десерт, достойный лучших кондитерских.

Для бисквита смешайте в миске 2,5 стакана муки, 2 стакана сахара, 4 ст. л. какао, 1,5 ч. л. соды и пакетик разрыхлителя. Добавьте 2 яйца, стакан молока и полстакана растительного масла. Тщательно перемешайте до гладкости. Теперь, постоянно помешивая тесто, влейте в него стакан крутого кипятка. Тесто станет жидким — это нормально. Вылейте его в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте при 180 °C 40–50 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Горячий корж разрежьте вдоль на две части. Для крема приготовьте пудинг по инструкции на 0,5 л молока, добавив 50 г сахара. Дайте ему полностью остыть. Мягкое сливочное масло (200 г) взбейте миксером и, продолжая взбивать, добавляйте по ложке остывший пудинг. Смажьте кремом нижний корж, накройте вторым. Для глазури нагрейте 100 мл сливок, не доводя до кипения, залейте ими 100 г поломанного шоколада. Через минуту размешайте до гладкости и полейте торт сверху. Дайте ему хорошо пропитаться.

