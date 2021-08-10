Напавшему на русскоговорящую девушку гражданину Киргизии закрыли въезд в РФ

Гражданину Киргизии Али Алибаеву, напавшему на русскоговорящую девушку в торговом центре Бишкека, запрещён въезд на территорию России на 10 лет. Об этом сообщило МВД РФ.

Как сообщили в ведомстве, инцидент в торговом развлекательном центре «Технопарк» в Бишкеке, связанный с нападением на русскоговорящую девушку, был проверен силовиками.

Принято решение о неразрешении въезда в РФ гражданину Киргизской Республики Алимбаеву Али 1992 года рождения в соответствии с подпунктом 1 части первой статьи 27 федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» сроком на 10 лет, — говорится в сообщении.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить въезд на территорию России лицам, которые нападают на русскоговорящих граждан в других странах. Основанием для инициативы послужили несколько случаев нападения на русскоговорящих жителей в Киргизии.