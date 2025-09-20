«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 11:00

Намочить рисовую бумагу и завернуть начинку: быстрые творожные пирожки без жира

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В этом рецепте нужно просто намочить рисовую бумагу и завернуть начинку. Готовим быстрые творожные пирожки без жира. Это идеальный десерт для тех, кто следит за питанием! Рисовая бумага вместо теста делает их легкими, а творожная начинка с корицей напоминает вкус детства. Готовятся быстро и просто, без лишних калорий.

Ингредиенты (на 3 шт.)

  • Рисовая бумага — 6 листов
  • Творог — 180 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 50 мл
  • Корица — щепотка
  • Подсластитель — по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте яйца, молоко, корицу и подсластитель в глубокой миске. Творог отдельно разомните с подсластителем. Каждый пирожок собирайте из двух листов рисовой бумаги: окуните их в яичную смесь, наложите друг на друга.
  2. В центр выложите творожную начинку, аккуратно заверните конвертиком. Выпекайте на пергаменте при 180 °C 20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми. Идеально к чаю или на завтрак!

Ранее мы готовили нежную шарлотку, от которой обалдеют все. Пачка творога, 2 яйца и 2 яблока!

творог
пирожки
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
