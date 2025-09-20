Намочить рисовую бумагу и завернуть начинку: быстрые творожные пирожки без жира

В этом рецепте нужно просто намочить рисовую бумагу и завернуть начинку. Готовим быстрые творожные пирожки без жира. Это идеальный десерт для тех, кто следит за питанием! Рисовая бумага вместо теста делает их легкими, а творожная начинка с корицей напоминает вкус детства. Готовятся быстро и просто, без лишних калорий.

Ингредиенты (на 3 шт.)

Рисовая бумага — 6 листов

Творог — 180 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 50 мл

Корица — щепотка

Подсластитель — по вкусу

Приготовление

Смешайте яйца, молоко, корицу и подсластитель в глубокой миске. Творог отдельно разомните с подсластителем. Каждый пирожок собирайте из двух листов рисовой бумаги: окуните их в яичную смесь, наложите друг на друга. В центр выложите творожную начинку, аккуратно заверните конвертиком. Выпекайте на пергаменте при 180 °C 20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми. Идеально к чаю или на завтрак!

