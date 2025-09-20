Намочить рисовую бумагу и завернуть начинку: быстрые творожные пирожки без жира

В этом рецепте нужно просто намочить рисовую бумагу и завернуть начинку. Готовим быстрые творожные пирожки без жира. Это идеальный десерт для тех, кто следит за питанием! Рисовая бумага вместо теста делает их легкими, а творожная начинка с корицей напоминает вкус детства. Готовятся быстро и просто, без лишних калорий.
Ингредиенты (на 3 шт.)
- Рисовая бумага — 6 листов
- Творог — 180 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 50 мл
- Корица — щепотка
- Подсластитель — по вкусу
Приготовление
- Смешайте яйца, молоко, корицу и подсластитель в глубокой миске. Творог отдельно разомните с подсластителем. Каждый пирожок собирайте из двух листов рисовой бумаги: окуните их в яичную смесь, наложите друг на друга.
- В центр выложите творожную начинку, аккуратно заверните конвертиком. Выпекайте на пергаменте при 180 °C 20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми. Идеально к чаю или на завтрак!
