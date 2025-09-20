«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 08:48

Идеальный вариант ужина или перекуса! Яично-творожное суфле с грибами и шпинатом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яично-творожное суфле с грибами и шпинатом — это нежное, воздушное и невероятно полезное блюдо, которое идеально подойдет для завтрака или легкого ужина. Сочетание творога, яиц, ароматных грибов и свежего шпината создает гармоничный вкус, а воздушная текстура суфле тает во рту. Это блюдо готовится быстро и станет отличным вариантом для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусной еды.

Вам понадобится: 200 г творога, 4 яйца, 150 г шампиньонов, 50 г шпината, 1 луковица, 2 ст. л. сливок, соль, перец, сливочное масло для смазывания. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте до готовности. Добавьте шпинат, потушите 2 минуты. Творог протрите через сито, смешайте с желтками, сливками, солью и перцем. Белки взбейте в крутую пену. Аккуратно соедините творожную массу с белками. Добавьте грибную начинку. Разложите по смазанным маслом формочкам. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте сразу же.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
творог
завтраки
шпинат
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.