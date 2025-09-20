Идеальный вариант ужина или перекуса! Яично-творожное суфле с грибами и шпинатом

Яично-творожное суфле с грибами и шпинатом — это нежное, воздушное и невероятно полезное блюдо, которое идеально подойдет для завтрака или легкого ужина. Сочетание творога, яиц, ароматных грибов и свежего шпината создает гармоничный вкус, а воздушная текстура суфле тает во рту. Это блюдо готовится быстро и станет отличным вариантом для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусной еды.

Вам понадобится: 200 г творога, 4 яйца, 150 г шампиньонов, 50 г шпината, 1 луковица, 2 ст. л. сливок, соль, перец, сливочное масло для смазывания. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте до готовности. Добавьте шпинат, потушите 2 минуты. Творог протрите через сито, смешайте с желтками, сливками, солью и перцем. Белки взбейте в крутую пену. Аккуратно соедините творожную массу с белками. Добавьте грибную начинку. Разложите по смазанным маслом формочкам. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте сразу же.

