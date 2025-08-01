Накрутила и в духовку! Слоёные косички с сыром и зеленью за 15 минут!

Накрутила и в духовку! Слоёные косички с сыром и зеленью за 15 минут!

Слоёные косички с сыром и зеленью — хрустящее утро! Представьте: золотистые ароматные косички, которые тают во рту, оставляя послевкусие сливочного сыра и свежей зелени. Этот рецепт стал моим спасением по утрам — готовится за 15 минут, а результат вызывает восторг у всей семьи. Дети называют их «волшебными косичками» и всегда просят добавки!

Готовим шаг за шагом:

Достаньте 1 упаковку готового слоёного теста (500 г) из холодильника заранее, чтобы оно немного оттаяло. Тем временем приготовьте начинку: 200 г твёрдого сыра натрите на средней тёрке, пучок укропа и петрушки мелко порубите. Смешайте сыр с зеленью, добавьте 1 яйцо (оставьте немного для смазывания), щепотку соли и перца.

Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной около 5 мм. Разрежьте на полоски шириной 3-4 см. На каждую полоску выложите сырную начинку, оставляя свободными края по 1 см. Сложите полоски вдоль, защипните края, затем скрутите в жгуты и сплетите косички.

Выложите косички на противень с пергаментом, смажьте оставшимся яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте сразу же, пока они хрустящие снаружи и нежные внутри.

Эти косички хороши и тёплыми, и холодными. Отлично сочетаются с утренним кофе, свежими овощами или лёгким салатом. Секрет успеха — в слоёном тесте, которое при выпечке превращается в сотни хрустящих слоёв, а сырная начинка делает их невероятно ароматными. Попробуйте — и ваши завтраки станут намного интереснее!

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