Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 05:45

Накрутила и в духовку! Слоёные косички с сыром и зеленью за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоёные косички с сыром и зеленью — хрустящее утро! Представьте: золотистые ароматные косички, которые тают во рту, оставляя послевкусие сливочного сыра и свежей зелени. Этот рецепт стал моим спасением по утрам — готовится за 15 минут, а результат вызывает восторг у всей семьи. Дети называют их «волшебными косичками» и всегда просят добавки!

Готовим шаг за шагом:

Достаньте 1 упаковку готового слоёного теста (500 г) из холодильника заранее, чтобы оно немного оттаяло. Тем временем приготовьте начинку: 200 г твёрдого сыра натрите на средней тёрке, пучок укропа и петрушки мелко порубите. Смешайте сыр с зеленью, добавьте 1 яйцо (оставьте немного для смазывания), щепотку соли и перца.

Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной около 5 мм. Разрежьте на полоски шириной 3-4 см. На каждую полоску выложите сырную начинку, оставляя свободными края по 1 см. Сложите полоски вдоль, защипните края, затем скрутите в жгуты и сплетите косички.

Выложите косички на противень с пергаментом, смажьте оставшимся яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте сразу же, пока они хрустящие снаружи и нежные внутри.

Эти косички хороши и тёплыми, и холодными. Отлично сочетаются с утренним кофе, свежими овощами или лёгким салатом. Секрет успеха — в слоёном тесте, которое при выпечке превращается в сотни хрустящих слоёв, а сырная начинка делает их невероятно ароматными. Попробуйте — и ваши завтраки станут намного интереснее!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

рецепты
тесто
сыры
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата вступления в силу новых пошлин США
У экс-замглавы управления МЧС изъяли 52 млн рублей и шесть квартир
Офтальмолог назвал главную опасность просмотра телевизора для детей
Украинские дроны сбили над акваторией Таганрогского залива
«Нас ждали»: синхронист Мальцев о травле, триумфе на ЧМ и новых правилах
Названо число убитых и раненых бойцов ВСУ с начала года
День ВДВ: история, традиции и как отмечают в России
Военэксперт заявил о возрождении нацизма в ФРГ «хуже, чем при Гитлере»
Поток лавы может обратить во взрывающийся пар крупнейший ледник на Камчатке
Офтальмолог раскрыла секреты влияния черники и моркови на зрение
На крышу жилого дома под Ростовом рухнули обломки БПЛА
Трамп поднял пошлины для Канады «в ответ на бездействие»
Ветеринар дал советы, как не допустить ожирения у собаки
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 августа 2025 года
HR-эксперт объяснила, в каком случае зумеры становятся хорошими работниками
Британские наемники пытались прорваться в Херсонскую область по воде
«На морально-волевых»: боец ВС России 10 дней в одиночку противостоял ВСУ
Огромные потери, ВСУ остались без связи: успехи ВС РФ к утру 1 августа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 августа
Завтрак по-французски: бризоль с куриным фаршем — вкуснее омлета и яичницы
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.