Наказание за пропаганду нетрадиционных отношений хотят сделать уголовным Депутат Госдумы Останина предложила сделать наказание за пропаганду нетрадиционных отношений уголовным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наказание за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» предложили перевести из административной сферы в уголовную, сообщает АГН «Москва». С таким предложением выступила депутат Госдумы, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Ранее она являлась одним из соавторов закона о полном запрете такой пропаганды.

Недостаточно сегодня только административного наказания, надо возвращать уголовное наказание, чтобы мы не стали исполнителями воли Всемирной организации здравоохранения, которая является соучастницей уничтожения нашего населения, сокращения нашего населения, — заявила депутат.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей в России. Политик отметил, что после выхода России из Совета Европы оказались в прошлом все требования узаконить однополые отношения.

Ранее депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что чайлдфри (добровольный отказ от рождения детей) не стоит отделять от прочей «мерзости», появившейся на экранах из-за первого президента России Бориса Ельцина. Он упомянул некий закон, принятый в 1993 году, который позволил появиться на экранах «планетарному мороку».