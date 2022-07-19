В Госдуме обвинили Ельцина в появлении чайлдфри и ЛГБТ в России Депутат ГД Бурляев обвинил Ельцина в появлении чайлдфри и ЛГБТ в России

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Чайлдфри (добровольный отказ от рождения детей) не стоит отделять от прочей «мерзости», появившейся на экранах из-за первого президента России Бориса Ельцина, заявил депутат Госдумы Николай Бурляев. В разговоре с Lenta.ru он упомянул некий закон, принятый в 1993 году, который позволил появиться на экранах «планетарному мороку». Известно, что в 1992 году был принят закон об «Основах законодательства Российской Федерации о культуре», а в 1993-м отменили наказание за добровольные однополые отношения.

Когда закон Ельцина от 1993-го года, потакая вседозволенности, лишил государство возможности влиять на культурную политику — на наши экраны стали просачиваться картины, пропагандирующие однополые отношения, трансвеститов, лесбиянок и прочие непотребства. Мы никак не противостояли этому планетарному мороку, — сказал Бурляев.

Он добавил, что пришло время разобраться, злонамеренно ли это было сделано или «культурное либеральное руководство» просто допустило появление такого контента.

Николай Бурляев является соавтором законопроекта, который полностью запрещает «отрицание семейных ценностей» и «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Запрещённый в служении протодиакон Андрей Кураев ранее скептически оценил инициативу башкирских парламентариев запретить пропаганду чайлдфри. По его мнению, сейчас лучшей пропагандой этого движения является геополитическая ситуация. Кураев отметил, что молодое поколение в планировании семьи опирается на происходящее в мире и «приходит к безутешным для демографии выводам».