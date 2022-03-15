«Шизофрения»: Кураев о запрете чайлдфри в России

Запрещённый в служении протодиакон Андрей Кураев скептически оценил инициативу башкирских парламентариев запретить пропаганду чайлдфри (добровольный отказ от заведения детей). По его мнению, сейчас лучшей пропагандой этого движения является геополитическая ситуация, пишет НСН.

Кураев подчеркнул, что и сам не приветствует чайлдфри, однако в сложившейся ситуации запрещать мыслить будет неразумно. Он отметил, что в таком случае начнётся конфликт экономики и культуры. В первой же отменяют максимальное число актов, регулирующих предпринимательство, однако во второй же решили «закрутить гайки».

В то же время вопреки этому либерализму в экономике, вдруг эти депутаты предлагают вновь завинчивать гайки в области идеологии и культуры. Но это разнобой в приказах и шизофрения. Так это не работает, — сказал запрещённый в служении протодиакон.

Кураев отметил, что на текущий день молодое поколение в планировании семьи опирается на происходящее в мире и «приходит к безутешным для демографии выводам». При этом в будущем меры по поддержке семьи могут измениться.

С точки зрения поддержки семей с детьми, я думаю, нас ждет большая ревизия всего бюджета по мере того, как экономика будет мутировать под влиянием санкций, а возможно и контрсанкций, — заключил протодиакон.

Ранее депутат Госдумы (ГД) Виталий Милонов заявил, что материалы о положительном отношении к абортам, феминизму, чайлдфри — «абсолютно радикальные вещи экстремистского содержания».