Наказание за повторные побои предложили ужесточить

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассмотрит ужесточение наказания за побои для тех, кто уже привлекался по статье, связанной с применением насилия, сообщает «Парламентская газета». Исходя из предложенных поправок, за нанесение побоев в третий раз и более виновному будет грозить наказание вплоть до ареста на шесть месяцев.

Для одних достаточно привлечения к административной ответственности — с тем чтобы такие деяния для них ушли в прошлое. Но в отношении других мы видим, что административной ответственности недостаточно, она не стала сдерживающим фактором, и нужна повторная, уже уголовная ответственность, — прокомментировал заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он добавил, что наказание нужно ужесточить ещё сильнее, если даже такого не хватает.

По поводу недостаточного наказания для тех, кто неоднократно прибегает к насилию, обратилась в Конституционный суд России жительница Оренбурга. Её избивал брат, но когда он снова это сделал при непогашенной судимости, его привлекли только к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина предложила ввести уголовную ответственность за психологическое насилие. Это должно будет касаться в том числе и угрозы применить насилие.