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Силовики заблокировали приёмную КПРФ в Москве из-за исков по голосованию

11:44, 28 сентября 2021
Силовики заблокировали приёмную КПРФ в Москве из-за исков по голосованию Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полицейские заблокировали со всех сторон приёмную члена КПРФ, вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. Силовики, видимо, пытаются сорвать подачу исков от юристов партии против дистанционного электронного голосования. Об этом NEWS.ru заявил пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба Московского отделения КПРФ Никита Попов.

По его словам, сотрудники полиции постучались в приёмную в тот момент, когда из неё собирались выходить юристы партии с исками против дистанционного голосования. Силовики не называют причину визита, а лишь просят впустить их для проверки.

Очевидно, что пытаются сорвать подачу исков. Полиция приёмную заблокировала со всех сторон. Требовали, чтобы их впустили. Юристы предупредили их про неприкосновенность помещения приёмной Мельникова и иммунитет, и закрылись на ключ. Вот находятся сейчас в осаде, выйти не могут. В то время как наши кандидаты ждали их у здания Пресненского суда, — подчеркнул Попов.

Он добавил, что сегодня, судя по всему, подача исков откладывается, при этом 29 сентября — это последний день отправки документов в суд.

Ранее бывший кандидат на выборах в Госдуму от КПРФ Михаил Лобанов подал в Пресненский суд Москвы иск к телеведущему Евгению Попову, которому он проиграл выборы. Неизвестно принят ли иск к рассмотрению. Сам Попов заявил, что выступает за любые разбирательства и проверки, которые подтвердят прозрачность прошедших выборов.

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