Надоели хачапури? Кубдари станут новым хитом на вашей кухне!

Кубдари — это традиционные грузинские лепешки с мясной начинкой, которые сочетают в себе нежное тесто и ароматную сочную начинку. В отличие от чебуреков, они готовятся в духовке, что делает их менее жирными, но не менее вкусными. Это блюдо поражает своей простотой приготовления и насыщенным вкусом, который никого не оставит равнодушным.

Для теста смешивают 450 г муки, 250 мл кефира, 70 мл растительного масла, 1 яйцо, 10 г разрыхлителя и 1 ч. л. соли, замешивают эластичное тесто и оставляют на 30 минут. Для начинки соединяют 600 г фарша, 1 нарезанную луковицу, половину болгарского перца, 2 ст. л. зелени и специи по вкусу. Тесто раскатывают, выкладывают начинку, формируют лепешки с надрезами, смазывают смесью из 1 желтка и 1 ст. л. молока. Выпекают 25 минут при 190 °C.

Готовые кубдари получаются с хрустящей золотистой корочкой и нежной сочной начинкой. Они идеально подходят как самостоятельное блюдо, так и с соусом на основе йогурта или сметаны.

