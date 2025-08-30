День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 08:33

Надоели хачапури? Кубдари станут новым хитом на вашей кухне!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кубдари — это традиционные грузинские лепешки с мясной начинкой, которые сочетают в себе нежное тесто и ароматную сочную начинку. В отличие от чебуреков, они готовятся в духовке, что делает их менее жирными, но не менее вкусными. Это блюдо поражает своей простотой приготовления и насыщенным вкусом, который никого не оставит равнодушным.

Для теста смешивают 450 г муки, 250 мл кефира, 70 мл растительного масла, 1 яйцо, 10 г разрыхлителя и 1 ч. л. соли, замешивают эластичное тесто и оставляют на 30 минут. Для начинки соединяют 600 г фарша, 1 нарезанную луковицу, половину болгарского перца, 2 ст. л. зелени и специи по вкусу. Тесто раскатывают, выкладывают начинку, формируют лепешки с надрезами, смазывают смесью из 1 желтка и 1 ст. л. молока. Выпекают 25 минут при 190 °C.

Готовые кубдари получаются с хрустящей золотистой корочкой и нежной сочной начинкой. Они идеально подходят как самостоятельное блюдо, так и с соусом на основе йогурта или сметаны.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
выпечка
Грузия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Волгоградом трагически погиб подросток и еще три пострадали
В России появился цифровой токен на базе пшеницы
ФАБ-3000 разнесла группу испанских наемников в зоне спецоперации
В Волгограде вспыхнул пожар, который видно из другого города
Российское генконсульство скоро откроет свои двери в египетском городе
Назван самый подорожавший в мире товар
SHOT: Петросян стал хуже себя чувствовать из-за проблем с сердцем
Эксперт по недвижимости спрогнозировал снижение цен на новостройки
Назван процент россиян, недовольных качеством образования своих детей
ВСУ бросили испанских наемников на важный участок в зоне СВО
Историк признала, что Россия еще ощущает последствия нигилизма девяностых
Убийцу страхового магната обвинили в пропаганде насилия
Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу в сентябре
Россия потребовала от США снять ограничения на работу консульств
Россиянину в США могут отказать в выходе под залог по громкому делу
Снайпер узнал, как украинские бойцы бросили наемника погибать в одиночестве
Билла Клинтона засняли в аэропорту с дефибриллятором
Появились кадры последствий огненного ДТП в Москве
Огурцы со сладким перцем на зиму: готовим идеальную закуску
Mash: ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным объектам на Украине
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.